Семин предложил решение, как теперь быть с рекордом по голам за сборную России

Бывший тренер сборной России Юрий Семин отреагировал на решение ФИФА записать на Александра Кержакова еще один гол за команду.

Теперь 31-й гол Кержакова за Россию должен утвердить РФС.

После этого в списке лучших бомбардиров сборной России вновь будет двоевластие – на вершине помимо Кержакова будет Артем Дзюба.

Кержаков покинул сборную России в 2016 году.

«Поддерживаю идею Андрея Аршавина полностью. Надо им обоим сыграть за сборную. Кто забьет – будет победителем.

Кержаков давно не играет? Думаю, он даже сейчас сможет. Он будет двигаться даже больше, чем Дзюба», – сказал Семин.