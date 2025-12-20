Вердикт ФИФА по авторству гола Кержакова в ворота Германии в 2005 году

ФИФА приняла решение насчет авторства гола сборной России в ворота Германии в 2005 году.

«ФИФА подтвердила, что Германии забил не Андрей Аршавин, а Кержаков, и значит Дзюба больше не рекордсмен: недавно экс-нападающий «Зенита» получил соответствующее письмо из-за рубежа. В нем говорится, что по всем признакам автором гола стоит признать Александра. Однако окончательное решение должен принять РФС.

Керж отправил запрос в РФС, дело на контроле у Максима Митрофанова. Ждем, как спор рассудит федерация, ведь здравый смысл и мировой футбол свою оценку уже дали: гол надо переписать с Андрея на Сашу, после чего Артем перестанет быть рекордсменом сборной Руси (у обоих станет по 31 мячу)» – написал источник.