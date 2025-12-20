Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Вердикт ФИФА по авторству гола Кержакова в ворота Германии в 2005 году

Вердикт ФИФА по авторству гола Кержакова в ворота Германии в 2005 году

Сегодня, 11:34
14

ФИФА приняла решение насчет авторства гола сборной России в ворота Германии в 2005 году.

«ФИФА подтвердила, что Германии забил не Андрей Аршавин, а Кержаков, и значит Дзюба больше не рекордсмен: недавно экс-нападающий «Зенита» получил соответствующее письмо из-за рубежа. В нем говорится, что по всем признакам автором гола стоит признать Александра. Однако окончательное решение должен принять РФС.

Керж отправил запрос в РФС, дело на контроле у Максима Митрофанова. Ждем, как спор рассудит федерация, ведь здравый смысл и мировой футбол свою оценку уже дали: гол надо переписать с Андрея на Сашу, после чего Артем перестанет быть рекордсменом сборной Руси (у обоих станет по 31 мячу)» – написал источник.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Россия Германия Кержаков Александр
рылы
1766219820
где-то в самарской области сейчас зафиксировано нехилое возгорание. службы уже вызваны.
Ответить
АртурZaСМ
1766220617
Не пойму чЁ там Керж теребит... У Дзюбы 31 гол за 56 игр у Кержа 31 гол(с учетом ЭТОГО) за 90 игр. Стыдно должно быть с учётом того, что он нападающий... 1 гол в каждой 3-й игре, БОМБАРДИР Ё.п.та...
Ответить
vvv123
1766220886
Керж Германии забивал, а Тёма - Бутану. Почувствуйте разницу!
Ответить
опус 2
1766221123
Ну слава богу дождались !
Ответить
biber.ru
1766221973
Бил, бил и наконец-то забил!
Ответить
Чилим.
1766222096
Не прошло и 20-ти лет...
Ответить
R_a_i_n
1766222204
Зюбу срочно в сборную вызвать!
Ответить
k611
1766222824
20 лет не могли определить...
Ответить
zigbert
1766226075
Дзюба этого не переживет.
Ответить
АлексМак
1766226602
отличная новость. БББ
Ответить
