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Белорусскому аутсайдеру предложили подписать Пьянича

2 июля 2025, 20:25
1

Николай Иванов, белорусский журналист, предложил местному «Молодечно» обратить внимание на свободного агента Миралема Пьянича.

«Зевота.

Да, спать охота от летних трансферов в белорусском футболе.

Кого подписывают наши клубы? Кем интересуются? Мелко плаваем, нечего обсуждать.

Пьянич без контракта – пригласите в «Молодечно», пускай вытянет команду со дна таблицы на самую вершину.

У Марка-Андре тер Стегена проблемы в «Барселоне» – что, сложно арендовать на полгода-год? Нет ничего лучше, чем сыграть на СОК «Олимпийский», и немцу можно это объяснить.

В общем, клубы наши дорогие, прерывайте зевотень», – написал Иванов.

  • Пьянич был в ЦСКА с сентября 2024 года.
  • Полузащитник сделал 3 ассиста в 25 матчах за «армейцев».
  • С ним не стали продлевать контракт.

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Источник: телеграм-канал Николая Иванова
Беларусь. Высшая лига Босния и Герцеговина. Премьер-лига Молодечно Пьянич Миралем
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FFR
1751522964
А белорусский клуб осилит зарплату Пьянича?
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