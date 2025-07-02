Белорусскому аутсайдеру предложили подписать Пьянича

Николай Иванов, белорусский журналист, предложил местному «Молодечно» обратить внимание на свободного агента Миралема Пьянича.

«Зевота.

Да, спать охота от летних трансферов в белорусском футболе.

Кого подписывают наши клубы? Кем интересуются? Мелко плаваем, нечего обсуждать.

Пьянич без контракта – пригласите в «Молодечно», пускай вытянет команду со дна таблицы на самую вершину.

У Марка-Андре тер Стегена проблемы в «Барселоне» – что, сложно арендовать на полгода-год? Нет ничего лучше, чем сыграть на СОК «Олимпийский», и немцу можно это объяснить.

В общем, клубы наши дорогие, прерывайте зевотень», – написал Иванов.