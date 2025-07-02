Белорусскому аутсайдеру предложили подписать Пьянича

Николай Иванов, белорусский журналист, предложил местному «Молодечно» обратить внимание на свободного агента Миралема Пьянича.
«Зевота.
Да, спать охота от летних трансферов в белорусском футболе.
Кого подписывают наши клубы? Кем интересуются? Мелко плаваем, нечего обсуждать.
Пьянич без контракта – пригласите в «Молодечно», пускай вытянет команду со дна таблицы на самую вершину.
У Марка-Андре тер Стегена проблемы в «Барселоне» – что, сложно арендовать на полгода-год? Нет ничего лучше, чем сыграть на СОК «Олимпийский», и немцу можно это объяснить.
В общем, клубы наши дорогие, прерывайте зевотень», – написал Иванов.
- Пьянич был в ЦСКА с сентября 2024 года.
- Полузащитник сделал 3 ассиста в 25 матчах за «армейцев».
- С ним не стали продлевать контракт.
Источник: телеграм-канал Николая Иванова