Пьянич поставил точку в слухах о возобновлении карьеры

Экс-полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич дал понять, что не вернется в профессиональный футбол.

Сообщалось, что 35-летний босниец может перейти в «Актобе».

«Я всю жизнь играл свою мелодию. Каждое касание, каждый пас, каждый удар: нота. Футбол был моей музыкой, поле – моим пианино. Моя мечта всегда заключалась в том, чтобы вы услышали красоту этой игры.

Сегодня, с сердцем, полным благодарности, я могу сказать, что эта симфония была моей жизнью. Для меня было честью разделить ее со всеми вами.

Особая благодарность моей семье, которая была моей первой опорой и моей молчаливой силой. Тренерам, моим партнерам по команде, с которыми я делил мечты, жертвы и победы. Техническому персоналу, врачам и всем, кто работал за кулисами. Болельщикам, душе этой игры.

Спасибо всем за то, что вы были частью этой музыки 🤍», – написал Пьянич в соцсетях.