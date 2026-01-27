Введите ваш ник на сайте
Пьянич поставил точку в слухах о возобновлении карьеры

Сегодня, 16:54
3

Экс-полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич дал понять, что не вернется в профессиональный футбол.

Сообщалось, что 35-летний босниец может перейти в «Актобе».

«Я всю жизнь играл свою мелодию. Каждое касание, каждый пас, каждый удар: нота. Футбол был моей музыкой, поле – моим пианино. Моя мечта всегда заключалась в том, чтобы вы услышали красоту этой игры.

Сегодня, с сердцем, полным благодарности, я могу сказать, что эта симфония была моей жизнью. Для меня было честью разделить ее со всеми вами.

Особая благодарность моей семье, которая была моей первой опорой и моей молчаливой силой. Тренерам, моим партнерам по команде, с которыми я делил мечты, жертвы и победы. Техническому персоналу, врачам и всем, кто работал за кулисами. Болельщикам, душе этой игры.

Спасибо всем за то, что вы были частью этой музыки 🤍», – написал Пьянич в соцсетях.

  • Хавбек был в ЦСКА с сентября 2024 года по май 2025 года.
  • Он сделал 3 ассиста в 25 матчах.
  • Также Пьянич выступал за «Метц», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону», «Бешиктащ» и «Аль-Шарджу».

Комментарии (3)
Цугундeр
1769523070
Ну, только уважение.. Коней научил что-то ценить. И как играть научил Круглого.
zigbert
1769530091
Можно сказать что его карьера была наполнена яркими моментами в матчах с его участием.
