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Итоги мартовского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем призеров
1
12:27
Стали известны судьи первого матча «Спартака» и «Зенита» в Кубке России
3
11:32
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Автор самого быстрого гола в истории Евро возглавил «Текстильщик»
11:04
Орлов — об Ахметове: «Его пригласили в «Зенит», а он отдает передачи только на пять-семь метров, ближнему»
20
10:51
Смородская пожалела футболистов «Спартака»: «Вынуждены играть под руководством Абаскаля»
11
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Все новости
13:17
Орлов высказался об игре Мостового и Кассьерры
13:10
«Ростов» выдал лучший старт календарного года в своей истории
12:59
Болельщики АЕКа вывесили баннер, посвященный жертвам теракта в «Крокусе»
12:48
Александр Кержаков рассказал о переговорах с несколькими клубами
12:17
Титов оценил уровень «Зенита» перед матчами со «Спартаком» в Кубке России
6
12:08
Гаджиев высказался об игре «Спартака» без Промеса
2
11:59
Орлов — об Артуре: «Его все время тянет в центр или назад. Где его рейды по флангу?»
11:48
В «Баварии» прокомментировали решение Хаби Алонсо остаться в «Байере»
10:32
Медведев: «Зенит» не дает фору»
9
10:26
Кади сказал, удастся ли «Краснодару» догнать «Зенит»
2
10:03
Орлов: «Вы видели выражение лица Адамова? Он что, на похороны вышел?»
9
10:00
Ассист Захаряна, Слуцкий – лидер в Китае, руководство «Спартака» сходило в церковь и другие новости
09:51
Чернов назвал средство, которым «Урал» «убивал» игру со «Спартаком»
27
09:29
Орлов выделил одного игрока в составе «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»
3
09:18
В «Барселоне» сохраняют надежду побороться за титул в Ла Лиге
09:00
Фассон ответил, есть ли кризис в «Локомотиве»
1
08:36
Тарханов: «О чемпионстве «Динамо» можно забыть»
11
08:26
Появилась информация о будущем Кайо
5
08:19
Булыкин назвал иностранного тренера, который подойдет сборной России
3
08:06
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1
07:47
За игрой Сафонова следят два европейских клуба
5
31 марта
23:52
Примера. Дубль Родриго принес «Реалу» победу над «Атлетиком» (2:0), отрыв от «Барселоны» – 8 очков
2
23:41
Лига 1. «ПСЖ» в меньшинстве победил в гостях «Марсель» (2:0)
1
23:18
Мусаев рассказал, что планирует изменить в «Краснодаре» после Ивича
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23:11
Данни ответил, кто лучше шутит – Дзюба или Роналду
22:44
Украинец Довбик вышел в лучшие бомбардиры Примеры
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22:30
Галактионов оценил ничью «Локо» с «Краснодаром»
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22:19
Мусаев прокомментировал упущенную победу «Краснодара» над «Локо»
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Александр Храпковский
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