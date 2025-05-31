1 июня на «Городском стадионе» состоится матч 11 тура чемпионата Беларуси между командами, которые замыкают турнирную таблицу. «Арсенал» и «Молодечно» на данный момент являются аутсайдерами чемпионата, и их встреча представляет интерес именно с точки зрения борьбы за выживание. В такой ситуации каждая ошибка может стоить дорого, а результат предсказать непросто.

«Арсенал»

«Арсенал» занимает 14-е место с 6 очками после 10 туров и не знает побед уже 10 матчей подряд. Команда испытывает серьeзные проблемы в обороне: в 10 играх подряд они пропускали как минимум один мяч. В последних 5 матчах команда пропустила 9 голов, а в среднем – 1.8 гола за игру. Атака также не радует болельщиков: 4 гола за 5 игр – крайне скромный показатель.

Лучшим бомбардиром остаeтся Кирилл Кириленко, но его усилий пока недостаточно, чтобы вытянуть команду из кризиса. Тем не менее, на фоне слабого соперника у «Арсенала» появляется шанс наконец-то одержать долгожданную победу и прервать безвыигрышную серию.

«Молодечно»

Гостевая команда пребывает в ещe худшем состоянии: ноль очков после 10 туров и последнее место в таблице. Команда проиграла все 10 матчей и пропускает в каждом. Средний показатель пропущенных голов за последние 5 матчей – 2.2, при этом за тот же период команда забила лишь 2 мяча. Только в одном из последних пяти матчей «Молодечно» удалось отличиться.

Несмотря на наличие бомбардира Дмитрия Вашкевича с 3 голами, «Молодечно» демонстрирует крайне низкое качество игры как в атаке, так и в обороне. Коллектив выглядит уязвимым даже против не самых мощных оппонентов, особенно на выезде.

Факты о командах:

«Арсенал»

Не выигрывает в 10 последних матчах

Пропускает в 10 последних матчах

В среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

В среднем 1.80 пропущенных за матч

Имеет сильного нападающего – Кирилл Кириленко (3 гола в 8 матчах)

«Молодечно»

Проигрывает в 10 матчах подряд

Пропускает в каждом из последних 10 матчей

В среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)

В среднем 2.20 пропущенных за матч

Наихудшая оборона турнира

Прогноз на матч «Арсенал» – «Молодечно»

Игра двух аутсайдеров имеет высокую вероятность закончиться минимальной победой одной из сторон. Несмотря на слабую форму, «Арсенал» выглядит предпочтительнее: команда чаще забивает и стабильнее действует в сравнении с полностью разобранной обороной «Молодечно». Ожидаем осторожный футбол и минимальное преимущество хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Арсенала».

Рекомендованные ставки: