29 августа на стадионе ЦСК «Витебский» состоится матч 20 тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Витебск» примет «Молодечно». Для хозяев это шанс прервать серию поражений, а гости попытаются зацепиться за очки, чтобы покинуть последнюю строчку. Учитывая текущие результаты, игра обещает быть непростой, но именно «Витебск» подходит к ней в статусе фаворита.

«Витебск»

Команда переживает не лучший отрезок – три поражения подряд в лиге. Последний матч против «Ислочи» завершился 0:3, до этого были неудачи с «Нафтаном» и «Минском». Однако стоит отметить, что в атаке «Витебск» сохраняет определенную стабильность – 7 забитых мячей в последних пяти играх. Лидером остается Александр Ксенофонтов, оформивший 6 голов в 18 матчах сезона. Проблема кроется в обороне: 9 пропущенных за пять встреч, команда регулярно дает соперникам пространство на флангах и не справляется с быстрыми прорывами. Несмотря на трудности, дома «Витебск» традиционно играет более уверенно, что может стать ключевым фактором в предстоящей встрече.

«Молодечно»

Дебютант сезона оказался в сложном положении – после 18 туров всего 4 очка и 16-я позиция. Команда проигрывает в четырех матчах подряд, а последняя игра против «Минска» завершилась 1:3. При этом в атаке показатели крайне скромные – лишь 3 гола за пять матчей, лучший бомбардир Сергей Усеня забил только один мяч. Оборона также не выдерживает давления: 9 пропущенных за тот же период, а в среднем соперники забивают почти дважды за игру. Важно отметить, что «Молодечно» испытывает трудности даже с равными по классу соперниками, что делает перспективы в игре против более опытного «Витебска» весьма туманными.

Факты о командах

«Витебск»

Проигрывает в 3 последних матчах подряд

В среднем: 1.40 забито и 1.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 7 из 8 последних игр

Пропускает в 5 матчах подряд

«Молодечно»

4 поражения подряд в чемпионате

В среднем: 0.60 забито и 1.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 5 матчах подряд

Самая слабая атака чемпионата (4 гола за весь сезон)

Прогноз на матч «Витебск» – «Молодечно»

Судя по статистике и текущей форме, преимущество на стороне хозяев. «Витебск» находится не в лучшем тонусе, но обладает более сильным составом и опытом выступлений на этом уровне. «Молодечно» пока не показывает готовности конкурировать даже с середняками, и основной вопрос здесь не в том, сумеют ли они выиграть, а смогут ли хотя бы избежать очередного поражения. В пользу «Витебска» говорит и фактор домашнего поля. Вероятнее всего, хозяева одержат победу в результативной игре, где гости будут пытаться отыгрываться, но вновь допустят ошибки в обороне.

