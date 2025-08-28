Введите ваш ник на сайте
«Витебск» – «Молодечно»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 1.65

28 августа 2025 9:22
Витебск - Молодечно
29 авг. 2025, пятница 20:30 | Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Витебска»
Сделать ставку

29 августа на стадионе ЦСК «Витебский» состоится матч 20 тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Витебск» примет «Молодечно». Для хозяев это шанс прервать серию поражений, а гости попытаются зацепиться за очки, чтобы покинуть последнюю строчку. Учитывая текущие результаты, игра обещает быть непростой, но именно «Витебск» подходит к ней в статусе фаворита.

«Витебск»

Команда переживает не лучший отрезок – три поражения подряд в лиге. Последний матч против «Ислочи» завершился 0:3, до этого были неудачи с «Нафтаном» и «Минском». Однако стоит отметить, что в атаке «Витебск» сохраняет определенную стабильность – 7 забитых мячей в последних пяти играх. Лидером остается Александр Ксенофонтов, оформивший 6 голов в 18 матчах сезона. Проблема кроется в обороне: 9 пропущенных за пять встреч, команда регулярно дает соперникам пространство на флангах и не справляется с быстрыми прорывами. Несмотря на трудности, дома «Витебск» традиционно играет более уверенно, что может стать ключевым фактором в предстоящей встрече.

«Молодечно»

Дебютант сезона оказался в сложном положении – после 18 туров всего 4 очка и 16-я позиция. Команда проигрывает в четырех матчах подряд, а последняя игра против «Минска» завершилась 1:3. При этом в атаке показатели крайне скромные – лишь 3 гола за пять матчей, лучший бомбардир Сергей Усеня забил только один мяч. Оборона также не выдерживает давления: 9 пропущенных за тот же период, а в среднем соперники забивают почти дважды за игру. Важно отметить, что «Молодечно» испытывает трудности даже с равными по классу соперниками, что делает перспективы в игре против более опытного «Витебска» весьма туманными.

Факты о командах

«Витебск»

  • Проигрывает в 3 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито и 1.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 7 из 8 последних игр
  • Пропускает в 5 матчах подряд

«Молодечно»

  • 4 поражения подряд в чемпионате
  • В среднем: 0.60 забито и 1.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Самая слабая атака чемпионата (4 гола за весь сезон)

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
4
Забитых мячей
0
4
В среднем за матч
0
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:4
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Молодечно
0 : 4
19.04.2025
Витебск

Прогноз на матч «Витебск» – «Молодечно»

Судя по статистике и текущей форме, преимущество на стороне хозяев. «Витебск» находится не в лучшем тонусе, но обладает более сильным составом и опытом выступлений на этом уровне. «Молодечно» пока не показывает готовности конкурировать даже с середняками, и основной вопрос здесь не в том, сумеют ли они выиграть, а смогут ли хотя бы избежать очередного поражения. В пользу «Витебска» говорит и фактор домашнего поля. Вероятнее всего, хозяева одержат победу в результативной игре, где гости будут пытаться отыгрываться, но вновь допустят ошибки в обороне.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Витебска» – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Витебска» больше 1.5 – коэффициент 1.90

1.65
Победа «Витебска»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Молодечно Витебск
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 