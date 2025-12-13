Введите ваш ник на сайте
«Алавес» – «Реал»: прогноз и ставки на матч 14 декабря 2025 с коэффициентом 1.71

13 декабря 2025 10:07
Алавес - Реал
14 дек. 2025, воскресенье 23:00 | Испания. Примера, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
победа «Реала»
Сделать ставку

14 декабря 2025 года в 23:00 состоится поединок 17-го тура чемпионата Испании. «Алавес» будет принимать самый титулованный клуб Европы, переживающий не самые лучшие времена – мадридский «Реал».

«Алавес»

Команда Эдуардо Коудета на достойном уровне выступает в первой половине сезона Ла Лиги и занимает 11-ю строчку в таблице. При этом «Алавес» радостно готов дать бой и признанным грандам Примеры. Хорошая новость для местных фанов в преддверии визита «Реала».

Последние три игры:

  • Алавес – Реал Сосьедад 1:0
  • Португалете – Алавес 0:3
  • Барселона – Алавес 3:1

«Реал»

Вокруг «бланкос» вовсю ходят нехорошие слухи о скандалах в раздевалке и о скорой отставке тренера Хаби Алонсо. Дескать, бывший рулевой «Байера» не нашел общий язык с новой командой и теперь его чуть ли не «плавят» свои же футболисты.

Последние три игры:

  • Реал – Манчестер Сити 1:2
  • Реал – Сельта 0:2
  • Атлетик – Реал 0:3

Очные встречи

  • Алавес – Реал 0:1
  • Реал – Алавес 3:2
  • Реал – Алавес 5:0

Прогноз на матч «Алавес» – «Реал»

Откровенно говоря, слабо верится в историю со «сливом» Алонсо. «Реал» провел очень солидный матч с «Ман Сити» в мид-уик и мог и не уступить, невзирая на большущие кадровые потери. Команда бежала и билась, не было похоже на то, что кто-то не дорабатывает или тем более отбывает номер. Если «бланкос» проявят такое же стремление добиться результата и в игре с «Алавесом», хозяевам не удастся разжиться очками.

Прогноз: победа «Реала», коэффициент – 1,71. Прогноз на счет – 0:2.

1.70
победа «Реала»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Реал Алавес
