Матч 16-го тура Ла Лиги на «Камп Ноу» сводит лидера чемпионата и команду из нижней половины таблицы. «Барселона» уверенно удерживает первое место и продолжает наращивать отрыв, тогда как «Осасуна» решает более прагматичные задачи и борется за сохранение стабильных позиций в середине таблицы.

«Барселона»

Каталонцы подходят к игре в отличном настроении после яркой победы над «Бетисом» со счетом 5:3. Команда выиграла 6 матчей подряд в чемпионате, имеет 13 побед и лучшую разницу мячей в Ла Лиге. «Барселона» забивает больше всех – 47 голов за 16 туров, отличаясь в 20 матчах подряд. В последних пяти играх команда забивает в среднем 2.60 гола, однако оборона не выглядит безупречной – 9 пропущенных мячей за тот же период. Тем не менее дома каталонцы традиционно доминируют и редко позволяют сопернику диктовать условия.

«Осасуна»

Гости проводят нестабильный сезон и располагаются на 15-м месте. Победа над «Леванте» в прошлом туре позволила немного улучшить настроение, однако на выезде ситуация остается сложной – 11 гостевых матчей подряд без побед. При этом «Осасуна» регулярно забивает: 10 голов в последних пяти играх, в среднем 2.00 за матч. Проблемой остается оборона, которая пропускает 1.80 гола в среднем, особенно против команд с активным атакующим стилем.

Факты о командах

«Барселона»

Побеждает в 6 матчах подряд

Забивает в 20 матчах Ла Лиги подряд

В среднем 2.60 гола за игру

Пропускает в 5 последних матчах

«Осасуна»

Не выигрывает на выезде в 11 матчах подряд

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Уступает «Барселоне» в 10 из 12 последних очных матчей

Прогноз на матч «Барселона» – «Осасуна»

Атакующая форма «Барселоны» и слабые выездные показатели «Осасуны» делают хозяев явным фаворитом. При этом гости способны отличиться, учитывая текущие проблемы каталонцев в обороне и собственную результативность. Ожидается матч с преимуществом «Барселоны» и минимум тремя забитыми мячами.

Рекомендованные ставки