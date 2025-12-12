Введите ваш ник на сайте
«Барселона» – «Осасуна»: прогноз и ставки на матч 13 декабря 2025 с коэффициентом 1.70

12 декабря 2025 9:16
Барселона - Осасуна
13 дек. 2025, суббота 20:30 | Испания. Примера, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Барселоны» и тотал больше 2.5
Сделать ставку

Матч 16-го тура Ла Лиги на «Камп Ноу» сводит лидера чемпионата и команду из нижней половины таблицы. «Барселона» уверенно удерживает первое место и продолжает наращивать отрыв, тогда как «Осасуна» решает более прагматичные задачи и борется за сохранение стабильных позиций в середине таблицы.

«Барселона»

Каталонцы подходят к игре в отличном настроении после яркой победы над «Бетисом» со счетом 5:3. Команда выиграла 6 матчей подряд в чемпионате, имеет 13 побед и лучшую разницу мячей в Ла Лиге. «Барселона» забивает больше всех – 47 голов за 16 туров, отличаясь в 20 матчах подряд. В последних пяти играх команда забивает в среднем 2.60 гола, однако оборона не выглядит безупречной – 9 пропущенных мячей за тот же период. Тем не менее дома каталонцы традиционно доминируют и редко позволяют сопернику диктовать условия.

«Осасуна»

Гости проводят нестабильный сезон и располагаются на 15-м месте. Победа над «Леванте» в прошлом туре позволила немного улучшить настроение, однако на выезде ситуация остается сложной – 11 гостевых матчей подряд без побед. При этом «Осасуна» регулярно забивает: 10 голов в последних пяти играх, в среднем 2.00 за матч. Проблемой остается оборона, которая пропускает 1.80 гола в среднем, особенно против команд с активным атакующим стилем.

Факты о командах

«Барселона»

  • Побеждает в 6 матчах подряд
  • Забивает в 20 матчах Ла Лиги подряд
  • В среднем 2.60 гола за игру
  • Пропускает в 5 последних матчах

«Осасуна»

  • Не выигрывает на выезде в 11 матчах подряд
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру
  • Уступает «Барселоне» в 10 из 12 последних очных матчей

Прогноз на матч «Барселона» – «Осасуна»

Атакующая форма «Барселоны» и слабые выездные показатели «Осасуны» делают хозяев явным фаворитом. При этом гости способны отличиться, учитывая текущие проблемы каталонцев в обороне и собственную результативность. Ожидается матч с преимуществом «Барселоны» и минимум тремя забитыми мячами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2 – коэффициент 1.85

1.70
Победа «Барселоны» и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Осасуна Барселона
