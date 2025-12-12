Матч 16-го тура Ла Лиги на «Камп Ноу» сводит лидера чемпионата и команду из нижней половины таблицы. «Барселона» уверенно удерживает первое место и продолжает наращивать отрыв, тогда как «Осасуна» решает более прагматичные задачи и борется за сохранение стабильных позиций в середине таблицы.
«Барселона»
Каталонцы подходят к игре в отличном настроении после яркой победы над «Бетисом» со счетом 5:3. Команда выиграла 6 матчей подряд в чемпионате, имеет 13 побед и лучшую разницу мячей в Ла Лиге. «Барселона» забивает больше всех – 47 голов за 16 туров, отличаясь в 20 матчах подряд. В последних пяти играх команда забивает в среднем 2.60 гола, однако оборона не выглядит безупречной – 9 пропущенных мячей за тот же период. Тем не менее дома каталонцы традиционно доминируют и редко позволяют сопернику диктовать условия.
«Осасуна»
Гости проводят нестабильный сезон и располагаются на 15-м месте. Победа над «Леванте» в прошлом туре позволила немного улучшить настроение, однако на выезде ситуация остается сложной – 11 гостевых матчей подряд без побед. При этом «Осасуна» регулярно забивает: 10 голов в последних пяти играх, в среднем 2.00 за матч. Проблемой остается оборона, которая пропускает 1.80 гола в среднем, особенно против команд с активным атакующим стилем.
Факты о командах
«Барселона»
- Побеждает в 6 матчах подряд
- Забивает в 20 матчах Ла Лиги подряд
- В среднем 2.60 гола за игру
- Пропускает в 5 последних матчах
«Осасуна»
- Не выигрывает на выезде в 11 матчах подряд
- Забивает в 4 последних матчах
- Пропускает в среднем 1.80 гола за игру
- Уступает «Барселоне» в 10 из 12 последних очных матчей
Прогноз на матч «Барселона» – «Осасуна»
Атакующая форма «Барселоны» и слабые выездные показатели «Осасуны» делают хозяев явным фаворитом. При этом гости способны отличиться, учитывая текущие проблемы каталонцев в обороне и собственную результативность. Ожидается матч с преимуществом «Барселоны» и минимум тремя забитыми мячами.
Рекомендованные ставки
- Победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.70
- Индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2 – коэффициент 1.85