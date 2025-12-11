В 16 туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» примет «Жирону» в Сан-Себастьяне. Обе команды проводят непростой отрезок сезона, но хозяева держатся выше в таблице и выглядят стабильнее. «Сосьедад» идет 14-м с 16 очками, «Жирона» находится в зоне вылета с 12 баллами. При этом у баскского клуба мощная серия во встречах именно с этим соперником: дома и в очных матчах он давно не уступает «Жироне», что добавляет уверенности перед этой игрой.

«Реал Сосьедад»

Команда набрала 16 очков в 15 турах и пока выступает ниже ожиданий, но в последних играх наметился сдвиг в атаке: 8 забитых голов за 5 матчей, в среднем 1.60 за игру. Лидером остается Микель Оярсабаль с 5 мячами в 14 встречах. При этом есть системная проблема в обороне – «Реал Сосьедад» пропускает уже 9 матчей подряд в Ла Лиге и в среднем получает 1.20 гола за игру на отрезке из пяти туров. Однако важный плюс – команда почти всегда находит моменты у чужих ворот и забивает в 9 из 11 последних матчей.

«Жирона»

У «Жироны» еще более сложный период. После 15 туров у команды 12 очков и 18-е место. В атаке показатели скромные – 4 гола за 5 матчей (0.80 в среднем), Кристиан Стуани забил 4 мяча в 10 играх и остается главным завершителем. При этом «Жирона» пропускает стабильно: 7 голов за 5 матчей, серия из 4 игр с пропущенными мячами. Команда давно не побеждает на выезде в Ла Лиге – 8 гостевых матчей без побед, что особенно важно с учетом выезда на сложный север Испании.

Факты о командах

«Реал Сосьедад»

Не проигрывает «Жироне» в 10 последних очных встречах

Забивает в 9 из 11 последних матчей

8 забитых и 6 пропущенных голов за 5 игр (1.60 и 1.20 в среднем)

Пропускает в 5 из 7 последних матчей Ла Лиги

«Жирона»

Не может выиграть в 3 последних матчах чемпионата

Пропускает в 4 матчах подряд

4 забитых и 7 пропущенных голов за 5 игр (0.80 и 1.40 в среднем)

Не побеждает в 8 гостевых матчах Ла Лиги подряд

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Жирона»

Статистика и текущая форма склоняют к осторожному, но достаточно логичному выбору в пользу «Реал Сосьедад». Хозяева лучше выглядят в атаке, регулярно забивают и имеют сильный очный баланс против «Жироны». Гости же уязвимы в обороне и на выезде играют значительно слабее. При этом обе команды неидеальны сзади, так что матч может получиться результативным, особенно если «Жирона» раскроется после пропущенного мяча. Оптимальный вариант – играть от фаворита и ожидать минимум двух-трех голов.

