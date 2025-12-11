Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Реал Сосьедад» – «Жирона»: прогноз и ставки на матч 12 декабря 2025 с коэффициентом 1.7

11 декабря 2025 9:10
Реал Сосьедад - Жирона
12 дек. 2025, пятница 23:00 | Испания. Примера, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Реал Сосьедад»
Сделать ставку

В 16 туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» примет «Жирону» в Сан-Себастьяне. Обе команды проводят непростой отрезок сезона, но хозяева держатся выше в таблице и выглядят стабильнее. «Сосьедад» идет 14-м с 16 очками, «Жирона» находится в зоне вылета с 12 баллами. При этом у баскского клуба мощная серия во встречах именно с этим соперником: дома и в очных матчах он давно не уступает «Жироне», что добавляет уверенности перед этой игрой.

«Реал Сосьедад»

Команда набрала 16 очков в 15 турах и пока выступает ниже ожиданий, но в последних играх наметился сдвиг в атаке: 8 забитых голов за 5 матчей, в среднем 1.60 за игру. Лидером остается Микель Оярсабаль с 5 мячами в 14 встречах. При этом есть системная проблема в обороне – «Реал Сосьедад» пропускает уже 9 матчей подряд в Ла Лиге и в среднем получает 1.20 гола за игру на отрезке из пяти туров. Однако важный плюс – команда почти всегда находит моменты у чужих ворот и забивает в 9 из 11 последних матчей.

«Жирона»

У «Жироны» еще более сложный период. После 15 туров у команды 12 очков и 18-е место. В атаке показатели скромные – 4 гола за 5 матчей (0.80 в среднем), Кристиан Стуани забил 4 мяча в 10 играх и остается главным завершителем. При этом «Жирона» пропускает стабильно: 7 голов за 5 матчей, серия из 4 игр с пропущенными мячами. Команда давно не побеждает на выезде в Ла Лиге – 8 гостевых матчей без побед, что особенно важно с учетом выезда на сложный север Испании.

Факты о командах

«Реал Сосьедад»

  • Не проигрывает «Жироне» в 10 последних очных встречах
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей
  • 8 забитых и 6 пропущенных голов за 5 игр (1.60 и 1.20 в среднем)
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей Ла Лиги

«Жирона»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • 4 забитых и 7 пропущенных голов за 5 игр (0.80 и 1.40 в среднем)
  • Не побеждает в 8 гостевых матчах Ла Лиги подряд

Личные встречи
40% (4)
60% (6)
0% (0)
18
Забитых мячей
9
1.8
В среднем за матч
0.9
5:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:5
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
18.05.2025
Жирона
Испания. Примера, 10 тур
Жирона
0 : 1
19.10.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 23 тур
Жирона
0 : 0
03.02.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 1 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
12.08.2023
Жирона
Испания. Примера, 34 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
13.05.2023
Жирона
Испания. Примера, 7 тур
Жирона
3 : 5
02.10.2022
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 25 тур
Жирона
0 : 0
25.02.2019
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
22.10.2018
Жирона
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
5 : 0
08.04.2018
Жирона
Испания. Примера, 12 тур
Жирона
1 : 1
17.11.2017
Реал Сосьедад
Показать все

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Жирона»

Статистика и текущая форма склоняют к осторожному, но достаточно логичному выбору в пользу «Реал Сосьедад». Хозяева лучше выглядят в атаке, регулярно забивают и имеют сильный очный баланс против «Жироны». Гости же уязвимы в обороне и на выезде играют значительно слабее. При этом обе команды неидеальны сзади, так что матч может получиться результативным, особенно если «Жирона» раскроется после пропущенного мяча. Оптимальный вариант – играть от фаворита и ожидать минимум двух-трех голов.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Реал Сосьедад» – коэффициент 1.7
  • Тотал больше 2.5 гола – коэффициент 2.10

1.70
Победа «Реал Сосьедад»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Жирона Реал Сосьедад
Другие прогнозы
11.12.2025
20:45
1.80
Лига Европы, 6 тур
Утрехт - Ноттингем Форест
победа Ноттингем Фореста
11.12.2025
20:45
2.17
Лига Европы, 6 тур
Ницца - Брага
Победа Браги
11.12.2025
20:45
2.25
Лига Европы, 6 тур
Штурм - Црвена Звезда
Победа Црвены Звезды
11.12.2025
20:45
1.85
Лига конференций, 5 тур
Брейдаблик - Шэмрок Роверс
Обе забьют
11.12.2025
20:45
1.40
Лига конференций, 5 тур
Ноа - Легия
Х2 (Легия не проиграет)
11.12.2025
20:45
3.15
Лига конференций, 5 тур
Шкендия - Слован
Победа Шкендии
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 