Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Реал Сосьедад
Жирона - Реал Сосьедад: обзор матча 25 февраля 2019
Жирона
25.02.2019, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
0 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Реал Сосьедад
86'
Желтая карточка
М. Мерино
Желтая карточка
А. Гранель
70'
Желтая карточка
Д. Луис
66'
Желтая карточка
Э. Лосано
54'
Желтая карточка
К. Стуани
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
6
Алекс Гранель
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
10
Порту
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
10
Борха Гарсия
АП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-3-1-2
37
Буну
15
Гарсия
4
Алкала
6
Хуанпе
22
Рамальо
6
Гранель
24
Гарсия
12
Луис
10
Порту
7
Стуани
11
Лосано
4-2-1-2
28
Рульи
2
Сальдуа
3
Льоренте
16
Навас
5
Субельдия
17
Зурутуса
23
Мерино
21
Оярсабаль
19
Рамирес
7
Хуанми
Остались в запасе
Жирона
Реал Сосьедад
10
Борха Гарсия
АП
23
Педро Порро
ПЗ
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
23
Лука Сангалли
АП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
10
Борха Гарсия
АП
23
Педро Порро
ПЗ
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Остались в запасе
23
Лука Сангалли
АП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Жирона - Реал Сосьедад
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
Новости команд
Все
Жирона
Реал Сосьедад
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
09:07
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
204-сантиметровый украинский форвард перешел в «Жирону»
12 июня
5
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
09:07
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+