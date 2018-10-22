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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Жирона
Реал Сосьедад - Жирона: обзор матча 22 октября 2018
Реал Сосьедад
22.10.2018, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 0
Завершен
Жирона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Жирона
89'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Б. Гарсия
81'
Желтая карточка
П. Порро
Замена
Л. Сангалли
️️️️
Р. Пардо
74'
Желтая карточка
А. Элустондо
72'
72'
Замена
К. Стуани
️️️️
Порту
Замена
В. Жозе
️️️️
С. Рамирес
68'
Замена
Хуанми
️️️️
Х. Баутиста
57'
56'
Замена
Э. Лосано
️️️️
С. Думбия
Желтая карточка
А. Ильярраменди
53'
Желтая карточка
К. Родригес
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
12
Дуглас Луис
ЦП
11
Адай
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Жирона
5
Марк Муниеса
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Мойя
5
Субельдия
6
Элустондо
16
Навас
77
Родригес
2
Горосабель
14
Пардо
14
Ильярраменди
21
Оярсабаль
9
Баутиста
19
Рамирес
4-1-2-2-1
37
Буну
23
Порро
20
Эспиноcа
22
Рамальо
6
Хуанпе
8
Понс
12
Луис
11
Адай
10
Порту
10
Гарсия
22
Думбия
14
Пардо
23
Сангалли
23
Сангалли
14
Пардо
9
Баутиста
7
Хуанми
7
Хуанми
9
Баутиста
19
Рамирес
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
19
Рамирес
10
Гарсия
24
Гарсия
24
Гарсия
10
Гарсия
22
Думбия
11
Лосано
11
Лосано
22
Думбия
10
Порту
7
Стуани
7
Стуани
10
Порту
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Жирона
28
Херонимо Рульи
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
5
Марк Муниеса
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
Остались в запасе
5
Марк Муниеса
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Реал Сосьедад - Жирона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
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