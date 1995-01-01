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    Карлес Планас

    #21 | Защитник
    Имя Карлес
    Фамилия Планас
    Состав Без клуба
    Родной город Сан-Селони
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 марта 1991 (32 года)
    Рост 173
    Вес 76
    Стоимость:
    € 800
    тыс
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