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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Жирона
Реал - Жирона: обзор матча 17 февраля 2019
Реал
17.02.2019, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 2
Завершен
Жирона
25'
Каземиро
65'
К. Стуани (П)
75'
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Жирона
Вторая желтая
С. Рамос
90'
Желтая карточка
Каземиро
88'
86'
Желтая карточка
П. Алкала
84'
Замена
В. Фернандес
️️️️
Порту
75'
ГОЛ! 1:2!
Порту
Замена
М. Диас
️️️️
Д. Себальос
74'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
М. Асенсио
66'
65'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Стуани
Желтая карточка
С. Рамос
64'
Замена
Винисиус
️️️️
Л. Васкес
58'
48'
Желтая карточка
Э. Лосано
46'
Замена
А. Гарсия
️️️️
П. Понс
46'
Замена
Э. Лосано
️️️️
П. Порро
ГОЛ! 1:0!
Каземиро
Пас отдал
Т. Кроос
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Каземиро
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
12
Дуглас Луис
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
18
Гарет Бэйл
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
17
Валери Фернандес
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
20
Одриосола
5
Каземиро
25
Себальос
8
Кроос
10
Асенсио
17
Васкес
9
Бензема
3-3-2-1-1
37
Буну
6
Хуанпе
4
Алкала
22
Рамальо
23
Порро
8
Понс
15
Гарсия
12
Луис
6
Гранель
10
Порту
7
Стуани
17
Васкес
7
Винисиус
7
Винисиус
17
Васкес
10
Асенсио
18
Бэйл
18
Бэйл
10
Асенсио
25
Себальос
9
Диас
9
Диас
25
Себальос
10
Порту
17
Фернандес
17
Фернандес
10
Порту
8
Понс
24
Гарсия
24
Гарсия
8
Понс
23
Порро
11
Лосано
11
Лосано
23
Порро
Остались в запасе
Реал
Жирона
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Реал - Жирона
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
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