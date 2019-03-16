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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Жирона
Леганес - Жирона: обзор матча 16 марта 2019
Леганес
16.03.2019, суббота, 22:45
Испания. Примера, 28 тур
0 : 2
Завершен
Жирона
13'
Порту
22'
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Жирона
Желтая карточка
М. Сантос
90'
+4
Желтая карточка
Г. Каррийо
90'
+3
Желтая карточка
К. Омеруо
63'
Желтая карточка
Ресио
61'
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
52'
Желтая карточка
В. Кравец
45'
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
38'
Желтая карточка
А. Ньом
32'
22'
ГОЛ! 0:2!
Порту
Пас отдал
К. Стуани
17'
Желтая карточка
М. Муниеса
13'
ГОЛ! 0:1!
Порту
Пас отдал
Б. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
6
Микель Весга
ОП
24
Хуанфран
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Куэльяр
13
Рейес
4
Омеруо
22
Сиовас
3
Кравец
12
Ньом
21
Перес
36
Ресио
14
Родригес
21
Эн-Несири
22
Брейтуэйт
4-1-1-3-1
37
Буну
23
Порро
6
Хуанпе
4
Алкала
5
Муниеса
8
Понс
6
Гранель
10
Порту
10
Гарсия
17
Фернандес
7
Стуани
Остались в запасе
Леганес
Жирона
13
Андрей Лунин
ВР
6
Микель Весга
ОП
24
Хуанфран
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
6
Микель Весга
ОП
24
Хуанфран
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Леганес - Жирона
8
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
8
1
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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