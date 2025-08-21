Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск

Левый вингер Хуан Крус хочет покинуть «Леганес» до закрытия летнего трансферного окна.

У 25-летнего футболиста есть интересные предложения, но клуб отказывается продавать его менее чем за 10 миллионов евро (отступные).

Крус недоволен позицией «Леганеса» и намерен уйти в декретный отпуск, если его не отпустят в ближайшее время.

Подобного случая в испанском футболе не было никогда.