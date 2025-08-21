Введите ваш ник на сайте
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск

Вчера, 00:24
1

Левый вингер Хуан Крус хочет покинуть «Леганес» до закрытия летнего трансферного окна.

У 25-летнего футболиста есть интересные предложения, но клуб отказывается продавать его менее чем за 10 миллионов евро (отступные).

Крус недоволен позицией «Леганеса» и намерен уйти в декретный отпуск, если его не отпустят в ближайшее время.

Подобного случая в испанском футболе не было никогда.

  • В прошлом сезоне Крус забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 39 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро
  • Контракт игрока с «Леганесом» действует до 2028 года.

Ямаль встречается со 145-сантиметровой девушкой 5
Родриго готов уйти из «Реала» только в два клуба
Примера. «Реал» стартовал с победы над «Осасуной» (1:0) благодаря голу с пенальти 2
Источник: Marca
Испания. Примера Леганес Крус Хуан
Max-Min-vkontakte
1755762419
нуу, если роды уже близко, то по-любому должны отпустить)
