Украинский министр – о партнерстве Сафонова и Забарного: «Ситуацию нужно разрешить, это некомфортно для всех»

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный чувствует дискомфорт из-за выступления соотечественника Ильи Забарного вместе с россиянином Матвеем Сафоновым в «ПСЖ».
«Я не знаю, что происходит внутри клуба, но очевидно, что ситуацию нужно разрешить, так как это некомфортно для всех.
Руководству «ПСЖ» необходимо понять позицию наших игроков. Но это великий клуб с богатой историей, и я думаю, что его руководители знают, что делают», – сказал Бедный в интервью L’Equipe.
- Сафонов в декабре провел 4 матча, в которых пропустил 3 гола.
- Вратарь помог «ПСЖ» выиграть Межконтинентальный кубок, взял 4 пенальти в финале.
- Сафонов в Париже 1,5 года. Забарный пришел минувшим летом из «Борнмута».
Источник: Спортс