Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Украинский министр – о партнерстве Сафонова и Забарного: «Ситуацию нужно разрешить, это некомфортно для всех»

Украинский министр – о партнерстве Сафонова и Забарного: «Ситуацию нужно разрешить, это некомфортно для всех»

Сегодня, 21:26
2

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный чувствует дискомфорт из-за выступления соотечественника Ильи Забарного вместе с россиянином Матвеем Сафоновым в «ПСЖ».

«Я не знаю, что происходит внутри клуба, но очевидно, что ситуацию нужно разрешить, так как это некомфортно для всех.

Руководству «ПСЖ» необходимо понять позицию наших игроков. Но это великий клуб с богатой историей, и я думаю, что его руководители знают, что делают», – сказал Бедный в интервью L’Equipe.

  • Сафонов в декабре провел 4 матча, в которых пропустил 3 гола.
  • Вратарь помог «ПСЖ» выиграть Межконтинентальный кубок, взял 4 пенальти в финале.
  • Сафонов в Париже 1,5 года. Забарный пришел минувшим летом из «Борнмута».

Еще по теме:
Карпин обвинил Сафонова в упущенной победе: «Из-за тебя не выиграли» 1
Сафонов рассказал, как ему Париж 1
Стала известна сумма, за которую футболку Сафонова с финала Межконтинентального кубка продали на аукционе
Источник: Спортс
Франция. Лига 1 Украина. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Забарный Илья
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1766687955
В чем проблема купи кастрюлю побольше, а то эта жмет
Ответить
Mirak92
1766689157
Для кого для всех? Французам пофиг, нам тоже, янки подавно. Т.е. вам прямо говори, чепушило
Ответить
Главные новости
ФотоХоланд раскрыл свой реальный вес
21:59
Зенитовец Эракович ответил на предложение «Црвены Звезды»
21:45
Украинский министр – о партнерстве Сафонова и Забарного: «Ситуацию нужно разрешить, это некомфортно для всех»
21:26
2
Форвард «Динамо» переходит в «Спартак», несмотря на угрозы от Степашина
20:53
4
Игрок «Балтики» может стать частью обмена Дивеева на Гонду
20:25
3
Карпин обвинил Сафонова в упущенной победе: «Из-за тебя не выиграли»
19:43
1
В Бразилии сообщили о скором уходе Жерсона из «Зенита»
19:20
20
Президент «Урала» прокомментировал свое пребывание на скамейке во время матчей
18:44
Определено открытие года в российском футболе
18:33
Реакция Бубнова на нового тренера «Спартака»
18:14
5
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, как ему Париж
19:32
1
Семин прокомментировал признание Сафонова лучшим игроком «ПСЖ» в декабре
Вчера, 22:30
1
Сафонов – лучший игрок «ПСЖ» в декабре по версии авторитетного парижского издания
Вчера, 17:32
ФотоСафонов показал фото сломанной руки
23 декабря
5
ФотоСафонов показал, где проводит отпуск: «Хорошая погода прилетела вместе с нами»
23 декабря
9
Дасаев отреагировал на 4 отбитых пенальти Сафонова: «Он у нас что, один такой великий?»
23 декабря
53
«Лион» объявил о переходе Эндрика из «Реала»
23 декабря
Головин внепланово прилетит в Россию
23 декабря
Канчельскис ответил, кто восстанавливает репутацию российского футбола в Европе
22 декабря
В «ПСЖ» приняли радикальное решение по Луису Энрике
22 декабря
1
Шунин оценил перспективы Сафонова в Европе после героической серии пенальти
22 декабря
Бубнов дал совет Сафонову
22 декабря
1
ФотоСафонов сделал шуточное фото на метле
21 декабря
1
Назван самый популярный клуб по поисковым запросам в 2025 году
21 декабря
4
Врач раскрыл реальные сроки восстановления Сафонова после перелома руки
21 декабря
9
«Откололся кусочек кости, после чего он отразил 2 удара»: подробности травмы Сафонова
20 декабря
5
«Очень прискорбно»: Кавазашвили – о ситуации с Сафоновым
20 декабря
Французский рэпер прокомментировал создание трека про Сафонова
20 декабря
3
Орлов охарактеризовал Сафонова двумя словами
19 декабря
6
Шалимов раскритиковал Энрике из-за слов про Сафонова
19 декабря
1
Реакция Губерниева на травму Сафонова
19 декабря
1
Семин отреагировал на перелом руки Сафонова
19 декабря
1
ВидеоСафонов – о травме: «Что бы ни случилось, меня не сломать!»
19 декабря
7
Реакция Канчельскиса на перелом руки Сафонова
19 декабря
3
Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка: известны сроки восстановления
19 декабря
14
Стала известна реакция Шевалье на феерическую игру Сафонова
19 декабря
3
Первый тренер Сафонова: «Матвей – лучший российский вратарь за последние 10 лет, он обошел Акинфеева»
18 декабря
22
Названа команда, которую возглавит Зидан
18 декабря
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 