Украинский министр – о партнерстве Сафонова и Забарного: «Ситуацию нужно разрешить, это некомфортно для всех»

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный чувствует дискомфорт из-за выступления соотечественника Ильи Забарного вместе с россиянином Матвеем Сафоновым в «ПСЖ».

«Я не знаю, что происходит внутри клуба, но очевидно, что ситуацию нужно разрешить, так как это некомфортно для всех.

Руководству «ПСЖ» необходимо понять позицию наших игроков. Но это великий клуб с богатой историей, и я думаю, что его руководители знают, что делают», – сказал Бедный в интервью L’Equipe.