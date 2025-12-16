Президент «Барселоны» Лапорта дерзко ответил Пересу

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на слова президента «Реала» Флорентино Переса.

Ранее Перес заявил, что в Испании произошел самый серьезный скандал в современном футболе.

Он потребовал справедливого расследования по «делу Негрейры».

«Они и раньше страдали барселономанией, но теперь это острая барселономания. Она заложена в самом сердце мадридизма.

Это нас вполне устраивает, поскольку означает, что они больше беспокоятся о нас, чем о себе», – сказал Лапорта.