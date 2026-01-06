Флик прокомментировал переход Канселу в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о скором трансфере Жоау Канселу из «Аль-Хиляля».
«Мы поговорили внутри тренерского штаба и пришли к выводу, что у нас есть альтернативы на позиции центрального защитника, когда вернется Рональд Араухо.
А Канселу может закрыть оба фланга обороны. Буду рад, если сделка состоится. Мы обсуждали подписание центрального защитника, но это хороший вариант на шесть месяцев.
Нам нужно разумно подходить к выбору игроков. Мы не можем тратить миллиарды. Сейчас у нас есть возможность заполучить опытного футболиста. Был бы признателен, если бы он перешел в нашу команду», – заявил Флик.
- Канселу уже выступал за «Барселону» в сезоне-2023/24 на правах аренды из «Манчестер Сити».
- В Саудовской Аравии он провел 1,5 года, оформив 3+14 в 45 матчах.
- Рыночная стоимость португальца – 10 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo