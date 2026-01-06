Стало известно, чем был недоволен Винисиус в матче «Реала» с «Бетисом»

На телеканале Movistar показали эпизод матча «Реал» – «Бетис» (5:1), когда вингер мадридцев Винисиус общался с главным тренером команды Хаби Алонсо.

В ходе игры 18-го тура Ла Лиги бразилец был недоволен тем, что партнеры отдавали ему мало пасов.

«Это невозможно, они должны отдавать пасы. Все хотят идти в обводку, а освистывают меня.

Скажите Гонсало, что он должен отдать пас. Не всегда, хотя бы раз», – прочитали по губам Винисиуса.