Стало известно, чем был недоволен Винисиус в матче «Реала» с «Бетисом»

На телеканале Movistar показали эпизод матча «Реал» – «Бетис» (5:1), когда вингер мадридцев Винисиус общался с главным тренером команды Хаби Алонсо.
В ходе игры 18-го тура Ла Лиги бразилец был недоволен тем, что партнеры отдавали ему мало пасов.
«Это невозможно, они должны отдавать пасы. Все хотят идти в обводку, а освистывают меня.
Скажите Гонсало, что он должен отдать пас. Не всегда, хотя бы раз», – прочитали по губам Винисиуса.
- В этом матче бразилец вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте. Он не отметился голевыми действиями.
- Безголевая серия Винисиуса в «Реале» составляет 15 матчей.
Источник: Marca