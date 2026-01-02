Введите ваш ник на сайте
В Испании дали совет Захаряну

2 января, 14:56
1

Журналист испанского издания Marca Оскар Бадальо оценил ситуацию Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

– В России говорят, что Захарян не был готов к уровню чемпионата Испании, к таким нагрузкам. Согласны?

– В какой-то степени да. Здесь уже тоже появляется мнение, что Арсен, возможно, пока не готов играть на уровне премьер-лиги. Талант у него есть, это видно. Но, наверное, он еще не до конца созрел для чемпионата Испании.

– На ваш взгляд, Арсену стоит уйти в аренду в конце сезона?

– Думаю, да. Это было бы правильным решением и для клуба, и для игрока. Команда ничего не потеряет, а может, наоборот, приобретет. Если Захарян наберется опыта и уверенности, которой ему очень не хватает, то станет ценным игроком. Думаю, летом ему следует перейти в команду или лигу более низкого уровня, чтобы вернуться к регулярной и качественной игре.

  • Захарян в «Сосьедаде» 2,5 года.
  • В сезоне-2025/26 хавбек отыграл 14 матчей во всех турнирах и отметился забитым голом.
  • В декабре «Сосьедад» возглавил американец Пеллегрино Матараццо.

Источник: «РБ Спорт»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен
