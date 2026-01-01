«Реал» вновь попробует договориться с Винисиусом о новом контракте

«Реал» вскоре возобновит переговоры с вингером Винисиусом о продлении контракта.

Бразилец хочет остаться в клубе, и мадридцы намерены сохранить игрока, который считается одним из самых главных активов клуба.

В прошлый раз переговоры зашли в тупик после клубного чемпионата мира. Винисиус хочет получать зарплату на 15% больше, чем то, что предлагает клуб.