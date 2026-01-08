АПЛ. «Челси» проиграл, «Манчестер Сити» потерял очки и другие результаты

Завершились шесть матчей 21-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Сити» в третий раз подряд сыграл вничью, а «Челси» потерпел поражение в дебютной игре Лайама Росеньора.
Англия. Премьер-лига. 21 тур
Эвертон - Вулверхэмптон - 1:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Кин, 17; 1:1 - M. Mané , 69.
Удаления: М. Кин, 83; Д. Грилиш, 90 (вторая ж.к) - нет.
Борнмут - Тоттенхэм - 3:2 (2:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - М. Тель, 5; 1:1 - Эванилсон, 22; 2:1 - Э. Жуниор Крупи, 36; 2:2 - Ж. Палинья, 78; 3:2 - А. Семеньо, 90+5.
Брентфорд - Сандерленд - 3:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - И. Тиаго, 30; 2:0 - И. Тиаго, 65; 3:0 - Е. Ярмолюк, 73.
Незабитые пенальти: нет - Э. Ле Фе, 60.
Фулхэм - Челси - 2:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Р. Хименес, 55; 1:1 - Л. Делап, 72; 2:1 - Х. Уилсон, 81.
Удаления: нет - М. Кукурелья, 22.
Манчестер Сити - Брайтон - 1:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Э. Холанд, 41 (с пенальти); 1:1 - К. Митома, 60.
Источник: «Бомбардир»