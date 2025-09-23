«Вулверхэмптон» – «Лидс»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.84

«Ливерпуль» – «Эвертон»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.44

Канчельскис объяснил, почему не поехал на открытие стадиона «Эвертона»

«Эвертон» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Грилиш – лучший игрок месяца в АПЛ