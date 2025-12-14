Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  АПЛ. «Арсенал» с трудом обыграл последнюю команду (2:1) и упрочил лидерство, у соперника 2 автогола

АПЛ. «Арсенал» с трудом обыграл последнюю команду (2:1) и упрочил лидерство, у соперника 2 автогола

Сегодня, 00:57

«Арсенал» в 16-м туре АПЛ победил дома «Вулверхэмптон». Оба гола лондонцев забиты в свои ворота.

Решающий мяч забит на 90+4 минуте.

У «Вулверхэмптона» забил форвард сборной Нигерии Толу Арокодаре, который летом забивал в ворота сборной России в «Лужниках» (1:1).

«Арсенал» лидирует с пятиочковым отрывом, но у «Манчестер Сити» матч в запасе. «Вулверхэмптон» с двумя очками занимает последнее место.

Англия. Премьер-лига. 16 тур
Арсенал - Вулверхэмптон - 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 - С. Джонстон, 70 (в свои ворота); 1:1 - Т. Арокодаре, 90; 2:1 - Й. Москера, 90+4 (в свои ворота).
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Арсенал
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
4
Решения УЕФА по России, кандидаты на замену Рахимову в «Рубине», шейхи зайдут в РПЛ и другие новости
01:18
Олег Иванов выделил ключевого игрока «Спартака»
00:35
Радимов вспомнил детали скандала, когда «Зенит» из-за него получил техническое поражение
00:30
1
Раскрыт клуб РПЛ с серьезными финансовыми проблемами
00:04
УЕФА принял решение по России на фоне новой позиции МОК
Вчера, 23:55
3
Ведущая «Матч ТВ» ослепла на один глаз
Вчера, 23:14
2
Лига 1. Сафонов помог «ПСЖ» отстоять гостевую победу над «Метцем» (3:2)
Вчера, 23:02
1
«Краснодар» установил ценник на Диего Косту
Вчера, 22:20
Определился соперник «ПСЖ» по финалу Межконтинентального кубка
Вчера, 21:59
1
00:57
Салах побил рекорд Руни и стал рекордсменом АПЛ
Вчера, 20:58
АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Брайтон», Салах после скандала сделал голевой пас
Вчера, 19:59
АПЛ. «Челси» победил впервые за 5 матчей
Вчера, 19:55
Салаха вернули в состав «Ливерпуля»
12 декабря
ВидеоКанчельскис получил раритетный подарок от «Манчестер Юнайтед»
12 декабря
Канчельскис – о визите в Англию: «Меня здесь все ценят и уважают»
12 декабря
4
Фото«Манчестер Юнайтед» принял в гости тренера брянского «Динамо»: «Рады приветствовать»
11 декабря
Радимов заявил, что Салах повторяет его ситуацию в «Зените»
11 декабря
Аршавин оценил скандал вокруг Салаха
11 декабря
Стала известна позиция саудовских клубов по трансферу Салаха
11 декабря
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Вулверхэмптон» (4:1) и поднялся на 6 место
9 декабря
Каррагер назвал позором слова Салаха про «Ливерпуль»
9 декабря
Слот впервые прокомментировал скандальные слова Салаха
8 декабря
1
Экс-игрок сборной Англии назвал постыдным поведение Салаха
7 декабря
ФотоРоссиянин стал почетным гостем на матче АПЛ
7 декабря
14
Скандальная речь Салаха об отсутствии общения со Слотом и вероятном уходе из «Ливерпуля»
7 декабря
7
АПЛ. «Ливерпуль» вел 2:0 против «Лидса», но потерял очки (3:3)
6 декабря
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Сандерленд» (3:0), «Челси» не забил «Борнмуту» (0:0)
6 декабря
АПЛ. «Арсенал» пропустил на 95-й минуте и проиграл «Астон Вилле» Эмери (1:2)
6 декабря
3
Рой Кин – о «Манчестер Юнайтед»: «Команда из пивного бара»
5 декабря
2
Саудовская Аравия готова профинансировать трансфер Салаха
5 декабря
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома не обыграл аутсайдера (1:1)
5 декабря
Яя Туре оскорбил Гвардиолу
4 декабря
4
Фото«Арсенал» объявил о подписании братьев-близнецов
4 декабря
Мареска признал превосходство «Лидса» над «Челси»
4 декабря
ФотоНазваны претенденты на звание тренера года по версии Globe Soccer Awards
4 декабря
Реакция Слота на ничью «Ливерпуля» с «Сандерлендом»
4 декабря
