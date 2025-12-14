АПЛ. «Арсенал» с трудом обыграл последнюю команду (2:1) и упрочил лидерство, у соперника 2 автогола

«Арсенал» в 16-м туре АПЛ победил дома «Вулверхэмптон». Оба гола лондонцев забиты в свои ворота.
Решающий мяч забит на 90+4 минуте.
У «Вулверхэмптона» забил форвард сборной Нигерии Толу Арокодаре, который летом забивал в ворота сборной России в «Лужниках» (1:1).
«Арсенал» лидирует с пятиочковым отрывом, но у «Манчестер Сити» матч в запасе. «Вулверхэмптон» с двумя очками занимает последнее место.
Англия. Премьер-лига. 16 тур
Арсенал - Вулверхэмптон - 2:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - С. Джонстон, 70 (в свои ворота); 1:1 - Т. Арокодаре, 90; 2:1 - Й. Москера, 90+4 (в свои ворота).
Источник: «Бомбардир»