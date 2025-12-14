АПЛ. «Арсенал» с трудом обыграл последнюю команду (2:1) и упрочил лидерство, у соперника 2 автогола

«Арсенал» в 16-м туре АПЛ победил дома «Вулверхэмптон». Оба гола лондонцев забиты в свои ворота.

Решающий мяч забит на 90+4 минуте.

У «Вулверхэмптона» забил форвард сборной Нигерии Толу Арокодаре, который летом забивал в ворота сборной России в «Лужниках» (1:1).

«Арсенал» лидирует с пятиочковым отрывом, но у «Манчестер Сити» матч в запасе. «Вулверхэмптон» с двумя очками занимает последнее место.