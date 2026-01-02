Назван клуб, заинтересованный в аренде Салаха у «Ливерпуля»

«Рома» хотела бы заполучить нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Красные» готов рассмотреть вариант с передачей игрока в аренду в январе. Главным препятствием остается зарплата египтянина, который получает около 24 миллионов евро (до выплаты налогов и сборов) в год.

Даже при финансовых уступках со стороны Салаха шестимесячная аренда обошлась бы «Роме» примерно в 12 миллионов евро.

Римляне продолжают работу над другими переходами. Переговоры по трансферу форварда Джакомо Распадори из «Атлетико» находятся в финальной стадии. Испанский клуб хочет получить за игрока 20 миллионов евро (аренда с обязательным выкупом в случае выхода «Ромы» в Лигу чемпионов).

Сделка по форварду «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее выглядит дороже, и английский клуб не одобрит ее раньше середины января.