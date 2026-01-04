Аморим прокомментировал ничью «МЮ» с «Лидсом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги матча с «Лидсом». Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 20-м туре АПЛ.

«Мы сыграли хорошо. Контролировали ход матча больше, чем против «Вулверхэмптона». И это важно, чтобы подготовиться к следующей неделе и извлечь уроки из ошибок, допущенных в прошлой игре.

Думаю, мы довольно хорошо контролировали игру против «Лидса», команды, которая очень сильна в стандартных положениях и борьбе за мячи после отскоков, очень быстрая в атаке. Конечно, у нас были возможности выиграть матч. Мы теряем очки из-за мелочей.

Мы контролировали игру, но пропустили один удар в контратаке. Но нам удалось вернуться в игру. В прошлом году все было бы совсем по-другому. В этом году, думаю, мы чаще контролируем ход игры, чем в прошлом. Это был хороший матч, но, конечно, я немного расстроен, что не удалось победить», – сказал Аморим.