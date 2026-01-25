Введите ваш ник на сайте
Талалаев оценил последствия ужесточения лимита в РПЛ

Вчера, 22:17
17

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сказал, будет ли польза от ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

«Решение уже принято. Нас известили и, по-моему, все клубы понимают, к чему мы в итоге придем – к формуле «10+5».

Польза от этого есть. Уровень иностранцев, которые сейчас будут задействованы, будет более высоким, чем был 2-3 года назад. Другой вопрос, что цены на российских футболистов вырастут, и мы это сейчас увидим.

Например, у клуба может быть взгляд на продажу нашего правого защитника, но отдавать за бесценок я бы Сауся не стал. Потому что для меня Саусь это игрок сборной России. Уверен, он это докажет, он будет конкурентноспособен. А вызовут его или нет, зависит от тренера сборной.

Когда говорят, что Сильянов стоит 7 миллионов, а Сауся давайте отдадим за 2,5 миллиона, то я против. Потому что для меня Саусь – игрок, который будет раскрываться и будет стоить намного больше», – сказал Талалаев.

  • Ожидается, что российский полузащитник Владислав Саусь перейдет в «Спартак» из «Балтики». Сумма трансфера составит 350 миллионов рублей (3,9 миллиона евро).
  • Министерство спорта России предлагает ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».
  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.

Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Саусь Владислав Талалаев Андрей
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1769369823
"Польза от этого есть - цены на российских футболистов вырастут" - БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ!...
Ответить
PAREVG.
1769371883
Надо сделать 5 в заявке, 3 на поле, и не менее 4 собственных воспитанников в стартовом составе.
Ответить
BRO_football
1769376059
Лимит на легионеров существует несколько лет, а пользы всё равно не видно. Клубы только и занимаются тем, что перекупают друг и друга футболистов с российским паспортом, а новых не появляется. Основы команд всё равно держится на легионерах, а русские лишь бегают рядом и не мешаются. Есть небольшие исключения, конечно. И эти команды далеко не на первых местах в таблице. Цены на русских футболистов искусственно завысили, из-за чего они в Европу никогда не попадут, где могли бы получить гораздо больше опыта, чем в России.
Ответить
СПОРТ 21 века
1769383028
Вот и вскрылась вся правда про Сауся, которого одели уже в спартаковскую форму. Раз Талалаев о нем говорит как о настоящем, значит, парень еще никуда не ушел. Действительно, контракта еще подписано не было. И такое ощущение, что уж слишком с ним затянули, либо он просто не будет подписан. Возможно, балтийцы кого-то хотели найти в качестве замены, но у них не срослось. Теперь, похоже, задумались, мол, почему мы должны отдавать своего футболиста меньше, чем привыкли отдавать российские клубы (того же Пальцева Краснодар выкупил у Динамо Махачкала за более серьёзную сумму). И если исходить из слов Талалаева, он не желает отдавать своего футболиста меньше, чем другие клубы. В итоге не исключено, что футболист может вернуться. Иначе зачем бы Талалаеву так говорить и приводить в пример Сауся? Учитывая, что никаких бумаг ещё не подписано, Балтика вправе диктовать условия трансфера и дальше. Будет ли она это делать — это другой вопрос. Но Талалаев, очевидно, очень недоволен такой потерей...
Ответить
