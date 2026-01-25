Талалаев оценил последствия ужесточения лимита в РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сказал, будет ли польза от ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

«Решение уже принято. Нас известили и, по-моему, все клубы понимают, к чему мы в итоге придем – к формуле «10+5».

Польза от этого есть. Уровень иностранцев, которые сейчас будут задействованы, будет более высоким, чем был 2-3 года назад. Другой вопрос, что цены на российских футболистов вырастут, и мы это сейчас увидим.

Например, у клуба может быть взгляд на продажу нашего правого защитника, но отдавать за бесценок я бы Сауся не стал. Потому что для меня Саусь это игрок сборной России. Уверен, он это докажет, он будет конкурентноспособен. А вызовут его или нет, зависит от тренера сборной.

Когда говорят, что Сильянов стоит 7 миллионов, а Сауся давайте отдадим за 2,5 миллиона, то я против. Потому что для меня Саусь – игрок, который будет раскрываться и будет стоить намного больше», – сказал Талалаев.