Талалаев оценил последствия ужесточения лимита в РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сказал, будет ли польза от ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.
«Решение уже принято. Нас известили и, по-моему, все клубы понимают, к чему мы в итоге придем – к формуле «10+5».
Польза от этого есть. Уровень иностранцев, которые сейчас будут задействованы, будет более высоким, чем был 2-3 года назад. Другой вопрос, что цены на российских футболистов вырастут, и мы это сейчас увидим.
Например, у клуба может быть взгляд на продажу нашего правого защитника, но отдавать за бесценок я бы Сауся не стал. Потому что для меня Саусь это игрок сборной России. Уверен, он это докажет, он будет конкурентноспособен. А вызовут его или нет, зависит от тренера сборной.
Когда говорят, что Сильянов стоит 7 миллионов, а Сауся давайте отдадим за 2,5 миллиона, то я против. Потому что для меня Саусь – игрок, который будет раскрываться и будет стоить намного больше», – сказал Талалаев.
- Ожидается, что российский полузащитник Владислав Саусь перейдет в «Спартак» из «Балтики». Сумма трансфера составит 350 миллионов рублей (3,9 миллиона евро).
- Министерство спорта России предлагает ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.