Болельщики «Зенита» поделились впечатлениями от трансферного окна

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало впечатления от зимнего трансферного окна.
«Вчера просили вас описать зимнее ТО одним словом, наша версия – «адекватное».
Оценка ТО от творческого коллектива «Кафешки» – 8/10. Всегда может быть и лучше, конечно, но если брать прошлую зиму, то разница просто колоссальна.
«Зенит» как минимум снова стал похож на клуб, который знает, что хочет и делает для этого все что может.
Посмотрим, принесет ли это чемпионство», – написали фанаты.
- «Зенит» отстает в РПЛ от лидирующего «Краснодара» на очко.
- Команда проводит 100-й сезон.
- Он возобновится 27 февраля.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»