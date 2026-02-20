Болельщики «Зенита» поделились впечатлениями от трансферного окна

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало впечатления от зимнего трансферного окна.

«Вчера просили вас описать зимнее ТО одним словом, наша версия – «адекватное».

Оценка ТО от творческого коллектива «Кафешки» – 8/10. Всегда может быть и лучше, конечно, но если брать прошлую зиму, то разница просто колоссальна.

«Зенит» как минимум снова стал похож на клуб, который знает, что хочет и делает для этого все что может.

Посмотрим, принесет ли это чемпионство», – написали фанаты.