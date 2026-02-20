Гасилин назвал конкретного человека, который принесет «Зениту» чемпионство

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин оценил трансфер Джона Дурана.
«Я вообще считаю, что Дуран выиграет титул «Зениту». Я глубоко убежден. Я видел этого игрока.
Дай Бог, все будет нормально даже с его шальным характером. У него есть мотивация поехать на чемпионат мира. Мне кажется, что Дуран принесет большую пользу», – сказал Гасилин.
- Колумбийца арендовали у «Аль-Насра» за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.
- Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.
- В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.
Источник: «Советский спорт»