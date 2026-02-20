Гасилин назвал конкретного человека, который принесет «Зениту» чемпионство

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин оценил трансфер Джона Дурана.

«Я вообще считаю, что Дуран выиграет титул «Зениту». Я глубоко убежден. Я видел этого игрока.

Дай Бог, все будет нормально даже с его шальным характером. У него есть мотивация поехать на чемпионат мира. Мне кажется, что Дуран принесет большую пользу», – сказал Гасилин.