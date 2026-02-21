Генич в больнице, бесчеловечный поступок фанатов «Спартака», конфуз «Динамо», Глушенков не слушается Семака и другие новости

Жену российского игрока дерзко обокрали в Лондоне.

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Вендел объяснил, почему хотел покинуть «Зенит».

«Не знал, куда деваться от обиды»: Акинфеев впервые рассказал о бесчеловечном поступке фанатов «Спартака».

Глушенков: «У Вендела можно почерпнуть только пофигизм, но у меня порядок с этим».

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