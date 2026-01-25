Комментарий Артеты после поражения «Арсенала» от «МЮ»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал домашнее поражение лондонцев от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в матче 23-го тура АПЛ.
– Прежде всего, следует отдать должное «Манчестер Юнайтед». Мы подарили ему один гол – это необычно и болезненно для нас, а потом у соперника были два великолепных момента и два невероятных удара, а мы сыграли не лучшим образом.
Мы начали с полного контроля игры, забили гол, но потом много раз теряли мяч в опасных зонах. Мы стали утрачивать контроль и доминирование, начали играть небрежно.
Сейчас мне нужно поддержать игроков. Та стабильность, которую они демонстрировали... когда мы проигрываем, требуется их защитить.
– После 2:2 вы подумали, что все в ваших руках?
– Сто процентов. И потом Нони Мадуэке оказался один на один во вратарской. После этого следует удар от ворот, длинный заброс – и нам забивают.
- Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес забил гол в свои ворота на 29-й минуте. Еще один забитый мяч у «Арсенала» на счету Микеля Мерино на 84-й. У манкунианцев отличились Брайан Мбемо на 37-й минуте, Патрик Доргу наа 50-й и Матеус Кунья на 87-й.
- «Арсенал» лидирует в АПЛ с 50 очками после 23 матчей. «Манчестер Юнайтед» идет 4-м с 38 баллами.