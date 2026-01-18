Канчельскис ответил, кто из российских тренеров мог бы возглавить «МЮ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил перспективы команды под руководством Майкла Кэррика.

Кэррик был назначен главным тренером «МЮ» 13 января.

Вчера команда обыграла со счетом 2:0 «Манчестер Сити».

– Как оцениваете перспективы манкунианской команды под руководством Майкла Кэррика?

– Пока что никак не оцениваю. Давайте в конце сезона об этом поговорим.

– Кто из российских тренеров был бы способен тренировать «красных дьяволов»?

– Никто. Таких специалистов в России сейчас нет.