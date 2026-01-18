Канчельскис ответил, кто из российских тренеров мог бы возглавить «МЮ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил перспективы команды под руководством Майкла Кэррика.
- Кэррик был назначен главным тренером «МЮ» 13 января.
- Вчера команда обыграла со счетом 2:0 «Манчестер Сити».
– Как оцениваете перспективы манкунианской команды под руководством Майкла Кэррика?
– Пока что никак не оцениваю. Давайте в конце сезона об этом поговорим.
– Кто из российских тренеров был бы способен тренировать «красных дьяволов»?
– Никто. Таких специалистов в России сейчас нет.
Источник: «РБ Спорт»