Названа сумма, которую ЦСКА предложил за 18-летнего серба

ЦСКА интересуется центральным защитником «Партизана» Николой Симичем.

Сообщается, что у белградцев уже есть предложение от москвичей в размере 6,5 миллиона евро.

Однако ранее «Партизан» отклонил предложения по Симичу от клуба АПЛ в размере 8 миллионов евро и от «Торино» в размере 4,5 миллиона евро. В сербском клубе хотят получить 15 миллионов евро за игрока, которые прописаны как сумма отступных в его контракте.