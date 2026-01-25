Названа сумма, которую ЦСКА предложил за 18-летнего серба

ЦСКА интересуется центральным защитником «Партизана» Николой Симичем.
Сообщается, что у белградцев уже есть предложение от москвичей в размере 6,5 миллиона евро.
Однако ранее «Партизан» отклонил предложения по Симичу от клуба АПЛ в размере 8 миллионов евро и от «Торино» в размере 4,5 миллиона евро. В сербском клубе хотят получить 15 миллионов евро за игрока, которые прописаны как сумма отступных в его контракте.
- 18-летний центральный защитник в этом сезоне провел за «Партизан» 26 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- На счету Симича 31 игра и 3 гола за юношеские и молодежную сборные Сербии.
Источник: Sportal