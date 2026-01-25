Тихонов оценил назначение Карседо в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о назначении Хуана Карседо главным тренером красно-белых.
– Карседо – это правильный выбор?
– Я не знаю, посмотрим. А Станкович был правильным выбором? Все говорили, что правильный выбор!
– Оказалось, что нет.
– У нас как тренер ни придет – все мимо.
– Вы хотите видеть российского тренера?
– Если бы я был руководителем «Спартака», поставил бы российского тренера.
– Кого?
– Не знаю.
– Черчесов?
– Давайте без провокаций.
- Карседо был назначен главным тренером «Спартака» 5 января. Он подписал с клубом контракт до середины 2028 года.
- Испанец сменил на этом посту Деяна Станковича, которого после увольнения временно подменял Вадим Романов.
Источник: «РБ Спорт»