Тихонов оценил назначение Карседо в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о назначении Хуана Карседо главным тренером красно-белых.

– Карседо – это правильный выбор?

– Я не знаю, посмотрим. А Станкович был правильным выбором? Все говорили, что правильный выбор!

– Оказалось, что нет.

– У нас как тренер ни придет – все мимо.

– Вы хотите видеть российского тренера?

– Если бы я был руководителем «Спартака», поставил бы российского тренера.

– Кого?

– Не знаю.

– Черчесов?

– Давайте без провокаций.