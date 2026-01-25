Карпин объяснил неучастие в матче памяти Симоняна

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прибыл на матч памяти Никиты Симоняна. Сам играть не стал.

«Думаю, мое участие в матче памяти Симоняна вряд ли бы украсило мероприятие. Я только прилетел, здоровье уже не то. Чтобы меня не уносили на руках, лучше не надо», – сказа Карпин.