Карпин объяснил неучастие в матче памяти Симоняна

Сегодня, 13:23

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прибыл на матч памяти Никиты Симоняна. Сам играть не стал.

«Думаю, мое участие в матче памяти Симоняна вряд ли бы украсило мероприятие. Я только прилетел, здоровье уже не то. Чтобы меня не уносили на руках, лучше не надо», – сказа Карпин.

  • Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
  • Никита Павлович умер в воскресенье, 23 ноября, в возрасте 99 лет.
  • До последних дней Симонян работал в РФС.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Карпин Валерий Симонян Никита
