Карпина оценили для работы в Ла Лиге и АПЛ

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин мог бы работать в любом чемпионате.

– Карпин сможет успешно работать в чемпионате Испании?

– Он везде сможет работать – и в Ла Лиге, и в АПЛ. Карпин – отличный специалист и очень грамотный, талантливый тренер. Другой вопрос, насколько возможно сейчас такое предложение получить. Но что касается его способностей, то я уверена, что он мог бы работать в любом чемпионате.