Карпина оценили для работы в Ла Лиге и АПЛ

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин мог бы работать в любом чемпионате.
– Карпин сможет успешно работать в чемпионате Испании?
– Он везде сможет работать – и в Ла Лиге, и в АПЛ. Карпин – отличный специалист и очень грамотный, талантливый тренер. Другой вопрос, насколько возможно сейчас такое предложение получить. Но что касается его способностей, то я уверена, что он мог бы работать в любом чемпионате.
- Карпин 17 ноября 2025 года покинул пост главного тренера «Динамо», но по-прежнему возглавляет сборную России.
- В 2014–2015 годах он был главным тренером «Мальорки» в Сегунде.
Источник: «РБ Спорт»