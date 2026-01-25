Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карпина оценили для работы в Ла Лиге и АПЛ

Вчера, 18:00
4

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин мог бы работать в любом чемпионате.

– Карпин сможет успешно работать в чемпионате Испании?

– Он везде сможет работать – и в Ла Лиге, и в АПЛ. Карпин – отличный специалист и очень грамотный, талантливый тренер. Другой вопрос, насколько возможно сейчас такое предложение получить. Но что касается его способностей, то я уверена, что он мог бы работать в любом чемпионате.

  • Карпин 17 ноября 2025 года покинул пост главного тренера «Динамо», но по-прежнему возглавляет сборную России.
  • В 2014–2015 годах он был главным тренером «Мальорки» в Сегунде.

Еще по теме:
Карпин оценил игру Головина за «Монако» в проигранном со счетом 1:6 матче с «Реалом»
Карпин рассказал подробности о травме Захаряна 1
Карпин прокомментировал резонансные трансферы Дивеева и Баринова
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Карпин Валерий Смородская Ольга
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1769355307
...Валера - последняя любовь бабы-Оли! Топит за него, как только может...
Ответить
Майк85
1769361275
Давай дружно все скажем...
Ответить
NewLife
1769364497
"Другой вопрос, насколько возможно сейчас такое предложение получить." Шансы примерно такие, как тебе вернуть девственность. Я бы ответил не так грубо, если бы не чувствовал, что это заказуха от вонючей грязной помойки РБ Спорт.
Ответить
Главные новости
Хет-трик Глушакова за «Спартак», Джон Джон в «Зените», ЦСКА проиграл узбекистанцам, спаситель «Крыльев Советов» и другие новости
00:58
Захаряна предложили еще одному клубу РПЛ
00:10
20
Защитник «Зенита» захотел уйти из-за Семака
Вчера, 23:31
26
Карпин высказался о следующем месте работы
Вчера, 23:05
4
Тренер «МЮ» прокомментировал победу над «Арсеналом»
Вчера, 22:43
1
Талалаев оценил последствия ужесточения лимита в РПЛ
Вчера, 22:17
17
Названа сумма, которую ЦСКА предложил за 18-летнего серба
Вчера, 21:59
4
Экс-форвард сборной Франции назвал подписание конкурента Сафонова ошибкой «ПСЖ»
Вчера, 21:40
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Арсенал»
Вчера, 21:26
11
Тренер «Барселоны» скептически оценил игру команды после разгрома «Овьедо»
Вчера, 21:15
Все новости
Все новости
Новичок «Динамо» Рикардо признался, что ему страшно ехать в Москву
00:41
1
Карпин рассказал, где и чем будет заниматься в ближайший месяц
00:27
1
ФотоТикнизян заявил, что в «Локомотиве» он был разбитый и «похороненный»
Вчера, 23:58
1
Талалаев высказался о своем потенциальном назначении в топ-клуб
Вчера, 23:47
3
ВидеоДебютный гол Гонду за ЦСКА
Вчера, 23:27
2
Талалаев оценил последствия ужесточения лимита в РПЛ
Вчера, 22:17
17
Названа сумма, которую ЦСКА предложил за 18-летнего серба
Вчера, 21:59
4
Семин оценил перспективы Соболева в «Зените» после ухода двух нападающих
Вчера, 20:57
8
Появился еще один претендент на Хлусевича
Вчера, 20:48
Итоги медосмотра Сауся для «Спартака»
Вчера, 20:42
10
Радимов предложил выгнать Лещука из «Динамо»: «Он про партнеров наверняка гадости за спиной говорит»
Вчера, 20:30
2
Тихонов – о «Спартаке»: «И что Карседо может наладить?»
Вчера, 20:07
1
ФотоЯрчайшие фото Нигматуллина и его 23-летней жены у водопада на Бали
Вчера, 19:48
5
Фото«Ахмат» подписал колумбийского форварда
Вчера, 19:30
Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от самаркандского «Динамо»
Вчера, 19:14
2
Карпин: «У меня только одна мечта»
Вчера, 18:49
19
Карпина оценили для работы в Ла Лиге и АПЛ
Вчера, 18:00
4
Тихонов оценил назначение Карседо в «Спартак»
Вчера, 17:37
16
Дьяков назвал виновного в вылете «Динамо» из РПЛ в 2016 году
Вчера, 17:28
1
Рабинер – о поведении Аршавина: «По-моему, это отвратительно»
Вчера, 17:11
17
Подробности платежей «Зенита» по трансферам Кассьерры и Джона Джона
Вчера, 16:39
11
Экс-игрок «Спартака» заявил, что клуб становится середняком РПЛ
Вчера, 16:14
45
Защитник «Динамо», пропустивший почти две недели сборов, вернулся в команду
Вчера, 16:00
1
Стало известно, перейдет ли в ЦСКА вингер сборной Турции
Вчера, 15:29
1
1-й тренер Сауся расхвалил игрока перед трансфером в «Спартак»
Вчера, 14:59
2
Карпин прокомментировал резонансные трансферы Дивеева и Баринова
Вчера, 14:52
ФотоГлушаков оформил хет-трик за «Спартак»
Вчера, 14:13
16
Карпин объяснил неучастие в матче памяти Симоняна
Вчера, 13:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 