Радимов предложил выгнать Лещука из «Динамо»: «Он про партнеров наверняка гадости за спиной говорит»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о голкипере «Динамо» Игоре Лещуке.

«Уже типичная, повторяющаяся не первый раз история – Лещук бросает негативные слова в спину ушедшему тренеру. Это происходит уже не первый раз – Лещук сначала отмалчивается и не отсвечивает, видимо копит негатив, а как только тренер уходит у него развязывается язык.

Честно, будучи футболистом, я не понимаю, как с таким человеком находиться в одной команде, потому что он ведь и про партнеров по команде также наверняка гадости за спиной говорит, боясь высказаться напрямую в глаза. Когда уже наконец кто-то из тренеров поймет это и решится выгнать его из команды? Иначе это «проклятье Лещука» никогда не покинет «Динамо».

Еще смешнее то, что именно вызвало у Лещука негатив, видите ли, ему запрещали много есть! Так может повесить перчатки на гвоздь, бросить футбол и к нам с Аршавиным в наших поездках присоединиться, уж мы то там любим пожрать 😁

Хотя про повесить перчатки на гвоздь тоже громко сказано, они и так там большую часть карьеры Лещука висят.

Игорь, ну правда, когда уже закончишь, чего мучиться самому и мучить футбол, давай к нам, ей Богу, когда объявишь о завершении карьеры – с меня стол в любом ресторане, хоть покушаешь от души, бедолага!» – написал Радимов.