Карпин: «Не советовал бы Захаряну возвращаться в Россию»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился информацией после встречи с полузащитником «Реала Сосьедада» Арсеном Захаряном.
«Мне кажется, что Захарян повзрослел. Если до этого «в меня не верят, что-то мешает», то сейчас на словах как минимум хочет отвоевать место в основе.
Не советовал бы Захаряну возвращаться в Россию. Как можно это советовать человеку, играющему в Испании?» – сказал Карпин.
- 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года. За него заплатили 13 миллионов евро.
- Статистика хавбека: 60 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
- Из-за регулярных травм Арсен провел только 16 игр в этом сезоне, проведя суммарно на поле 530 минут.
Источник: Sport24