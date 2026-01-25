Карпин: «Не советовал бы Захаряну возвращаться в Россию»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился информацией после встречи с полузащитником «Реала Сосьедада» Арсеном Захаряном.

«Мне кажется, что Захарян повзрослел. Если до этого «в меня не верят, что-то мешает», то сейчас на словах как минимум хочет отвоевать место в основе.

Не советовал бы Захаряну возвращаться в Россию. Как можно это советовать человеку, играющему в Испании?» – сказал Карпин.