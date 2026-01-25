Карпин прокомментировал сложную ситуацию Захаряна в «Сосьедаде»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился информацией после встречи с полузащитником «Реала Сосьедада» Арсеном Захаряном.

«Поговорили с Захаряном, Головиным. К сожалению, у Арсена травма. Что с ним происходит? Не только и не столько травмы. Физическое состояние ни при чем. То вирус, то коронавирус. Недоумевает и он, и клуб – в клубе верят в его талант. Все ждут и надеются, что все будет хорошо.

Слухи о том, что «Реал Сосьедад» хочет расстаться с Захаряном, беспочвенны», – заверил Карпин.