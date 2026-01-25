Карпин прокомментировал сложную ситуацию Захаряна в «Сосьедаде»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился информацией после встречи с полузащитником «Реала Сосьедада» Арсеном Захаряном.
«Поговорили с Захаряном, Головиным. К сожалению, у Арсена травма. Что с ним происходит? Не только и не столько травмы. Физическое состояние ни при чем. То вирус, то коронавирус. Недоумевает и он, и клуб – в клубе верят в его талант. Все ждут и надеются, что все будет хорошо.
Слухи о том, что «Реал Сосьедад» хочет расстаться с Захаряном, беспочвенны», – заверил Карпин.
- 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года. За него заплатили 13 миллионов евро.
- Статистика хавбека: 60 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
- Из-за регулярных травм Арсен провел только 16 игр в этом сезоне, проведя суммарно на поле 530 минут.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова