  • Главная
  • Новости
  • Карпин прокомментировал сложную ситуацию Захаряна в «Сосьедаде»

Карпин прокомментировал сложную ситуацию Захаряна в «Сосьедаде»

Сегодня, 12:22

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился информацией после встречи с полузащитником «Реала Сосьедада» Арсеном Захаряном.

«Поговорили с Захаряном, Головиным. К сожалению, у Арсена травма. Что с ним происходит? Не только и не столько травмы. Физическое состояние ни при чем. То вирус, то коронавирус. Недоумевает и он, и клуб – в клубе верят в его талант. Все ждут и надеются, что все будет хорошо.

Слухи о том, что «Реал Сосьедад» хочет расстаться с Захаряном, беспочвенны», – заверил Карпин.

  • 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года. За него заплатили 13 миллионов евро.
  • Статистика хавбека: 60 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
  • Из-за регулярных травм Арсен провел только 16 игр в этом сезоне, проведя суммарно на поле 530 минут.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Россия Реал Сосьедад Захарян Арсен Карпин Валерий
