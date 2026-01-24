Захаряну предрекли скорый конец карьеры

Блогер Михаил Борзыкин отреагировал на желание «Реал Сосьедада» избавиться от Арсена Захаряна.

«Захаряна выгоняют из «Реал Сосьедада». Забастовал весь медперсонал. Вышедшее позже опровержение от пресс-службы больше похоже на тушение информационного пожара. Эксперты не видят вариантов продолжения в Европе – кто ж возьмет игрока, у которого медицинская карта толще «Войны и мира». Уже открестилось родное «Динамо».

Два с половиной года в Испании обернулись не просто катастрофой, а вынесли игроку приговор – хочется ошибаться, но, как мне кажется, к профессии Захаряна уже можно делать трагическую приписку «бывший». Это все ерунда, что якобы тело не выдержало высоких нагрузок. Вообще-то тело, тем более приученное, к нагрузкам адаптируется.

Очень редко, но бывает такое у футболистов, что в определенный период карьеры тело необратимо ломается. Алан Дзагоев до поры до времени был непобедимым киборгом, но в какой-то момент – хруст, и все, конец карьеры, который, правда, он годами отсрочивал. Жано Ананидзе тоже поломался далеко не в первый день в профессиональном футболе.

С Захаряном, кажется, произошло именно это. В 22 года. Он, конечно, еще поборется, поиграет, не раз поменяет команду – будет откладывать неизбежный конец. И прежним не будет уже никогда. И ему придется очень сложно: даже известные фанаты всего, что блестит, вряд ли решатся на такой риск», – написал Борзыкин.