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Захаряну предрекли скорый конец карьеры

24 января, 13:03
4

Блогер Михаил Борзыкин отреагировал на желание «Реал Сосьедада» избавиться от Арсена Захаряна.

«Захаряна выгоняют из «Реал Сосьедада». Забастовал весь медперсонал. Вышедшее позже опровержение от пресс-службы больше похоже на тушение информационного пожара. Эксперты не видят вариантов продолжения в Европе – кто ж возьмет игрока, у которого медицинская карта толще «Войны и мира». Уже открестилось родное «Динамо».

Два с половиной года в Испании обернулись не просто катастрофой, а вынесли игроку приговор – хочется ошибаться, но, как мне кажется, к профессии Захаряна уже можно делать трагическую приписку «бывший». Это все ерунда, что якобы тело не выдержало высоких нагрузок. Вообще-то тело, тем более приученное, к нагрузкам адаптируется.

Очень редко, но бывает такое у футболистов, что в определенный период карьеры тело необратимо ломается. Алан Дзагоев до поры до времени был непобедимым киборгом, но в какой-то момент – хруст, и все, конец карьеры, который, правда, он годами отсрочивал. Жано Ананидзе тоже поломался далеко не в первый день в профессиональном футболе.

С Захаряном, кажется, произошло именно это. В 22 года. Он, конечно, еще поборется, поиграет, не раз поменяет команду – будет откладывать неизбежный конец. И прежним не будет уже никогда. И ему придется очень сложно: даже известные фанаты всего, что блестит, вряд ли решатся на такой риск», – написал Борзыкин.

  • 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года. За него заплатили 13 миллионов евро.
  • Статистика хавбека: 60 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
  • Из-за регулярных травм Арсен провел только 16 игр в этом сезоне, проведя суммарно на поле 530 минут.

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Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен
Комментарии (4)
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Император 1
1769249217
Не получилось в Сосьедаде нормально сыграть, не конец света же, может в другом клубе получится. Ему 22 года какое ещё скорое завершение карьеры?
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FFR
1769249872
В крайнем случае будет играть в армянском клубе.
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Spartak_forv@
1769251735
Чего вы носитесь с этим Захаряном?Больше статей в год о Захаряне,чем матчей им сыгранных. Что за высасывание поводов?Лучше бы о молодежном футболе писали,честное слово,если уж не можете не писать.Там же поле непаханное тем и событий,куда более актуальных,чем история вечно травмированного скамеечника середняка испанского чемпионата
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