«У него травма на травме»: Шалимов не верит, что Захарян останется в Европе

Бывший игрок «Интера» Игорь Шалимов отказал полузащитнику Арсену Захаряну в вероятности продолжить карьеру в Европе.

«Реал Сосьедад» сейчас не найдeт команду для Захаряна, о какой аренде в Европе сейчас можно говорить? У него травма на травме, они его не видят. Как ты будешь ставить его в состав, если он не готов?

Не факт, что в России Захарян также завоюет место в стартовом составе», – сказал Шалимов.