«У него травма на травме»: Шалимов не верит, что Захарян останется в Европе

Бывший игрок «Интера» Игорь Шалимов отказал полузащитнику Арсену Захаряну в вероятности продолжить карьеру в Европе.
«Реал Сосьедад» сейчас не найдeт команду для Захаряна, о какой аренде в Европе сейчас можно говорить? У него травма на травме, они его не видят. Как ты будешь ставить его в состав, если он не готов?
Не факт, что в России Захарян также завоюет место в стартовом составе», – сказал Шалимов.
- 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года. За него заплатили 13 миллионов евро.
- Статистика хавбека: 60 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
- Из-за регулярных травм Арсен провел только 16 игр в этом сезоне, проведя суммарно на поле 530 минут.
Источник: «Матч ТВ»