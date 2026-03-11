Гонду прокомментировал фол на Осипенко

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду заявил, что извинился перед защитником «Динамо» Максимом Осипенко за эпизод с удалением в матче 20‑го тура РПЛ.

«Динамо» победило в матче со счетом 4:1.

– Как видите эпизод с красной?

– Это был скоротечный момент. У меня не было намерения причинить ему вред. Я не видел игрока, потому поднял высоко ногу. Как увидел, старался опустить, но всe равно попал.

Не думаю, что мне увеличат дисквалификацию. Все, кто понимает футбол, видят, что злого умысла тут не было. Не хотел играть в соперника.

Я извинился перед Осипенко. Добыл телефон, позвонил и попросил прощения. Он понимает, что не было злого умысла, мы всe обсудили, он не держит зла.

Хотел бы попросить у болельщиков прощения. Всe‑таки знаю, что на меня все очень рассчитывают. Потому мне надо приложить усилия, чтобы приносить пользу команде.

– Ты тут играешь центральным нападающим, в «Зените» так было не всегда. Как твоя роль здесь отличается от той, что было в Петербурге?

– Не хочу обсуждать тему того, что было в «Зените». Это в прошлом. Этот период карьеры завершен. Сейчас я играю за ЦСКА. Сфокусирован. Сейчас я получил красную… Но хочу поменять эту тенденцию и стать полноправной частью нашей команды и радовать болельщиков.

– Но где тебе больше всего нравится играть?

– Нападающим. Там я наиболее полезен, на этой позиции.