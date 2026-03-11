Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гонду прокомментировал фол на Осипенко

11 марта, 14:05
1

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду заявил, что извинился перед защитником «Динамо» Максимом Осипенко за эпизод с удалением в матче 20‑го тура РПЛ.

«Динамо» победило в матче со счетом 4:1.

– Как видите эпизод с красной?

– Это был скоротечный момент. У меня не было намерения причинить ему вред. Я не видел игрока, потому поднял высоко ногу. Как увидел, старался опустить, но всe равно попал.

Не думаю, что мне увеличат дисквалификацию. Все, кто понимает футбол, видят, что злого умысла тут не было. Не хотел играть в соперника.

Я извинился перед Осипенко. Добыл телефон, позвонил и попросил прощения. Он понимает, что не было злого умысла, мы всe обсудили, он не держит зла.

Хотел бы попросить у болельщиков прощения. Всe‑таки знаю, что на меня все очень рассчитывают. Потому мне надо приложить усилия, чтобы приносить пользу команде.

– Ты тут играешь центральным нападающим, в «Зените» так было не всегда. Как твоя роль здесь отличается от той, что было в Петербурге?

– Не хочу обсуждать тему того, что было в «Зените». Это в прошлом. Этот период карьеры завершен. Сейчас я играю за ЦСКА. Сфокусирован. Сейчас я получил красную… Но хочу поменять эту тенденцию и стать полноправной частью нашей команды и радовать болельщиков.

– Но где тебе больше всего нравится играть?

– Нападающим. Там я наиболее полезен, на этой позиции.

  • На 17‑й минуте матча после видеопросмотра Гонду получил красную карточку за удар шипами в плечо Осипенко.
  • Аргентинец был приглашен на заседание Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Осипенко Максим Гонду Лусиано
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773232822
РФСПРФ аргентинец общавшийся с Месси ещё будет забивать, для чего он был обменян москвичам? Иной раз сложно понять решения Семака... ⚽️
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 