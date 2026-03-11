КДК рассмотрит дело о расизме в адрес Кордобы

РФС опубликовал повестку заседания КДК, которое пройдет 13 марта.

Оно будет посвящено инцидентам в матчах 20-го тура РПЛ и играм FONBET Кубка России, прошедшим на прошлой неделе.

Среди прочего КДК рассмотрит письмо «Краснодара» о поведении болельщиков ЦСКА.

20-й тур РПЛ

1. Матч «Пари НН» – «Сочи». Болельщики «Пари НН» бросали снежки в сторону ассистента главного судьи матча.

2. Матч «Оренбург» – «Зенит».

2.1. Систематические выходы за пределы технической зоны главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова.

2.2. В технической зоне находился тренер вратарей Малолетков, не внесенный в протокол матча.

3. Матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх». Задержка выхода команды «Динамо Мх» 3 минуты перед началом матча.

4. Матч «Рубин» – «Краснодар». Задержка начала матча на 5 минут по вине команды «Краснодар».

5. Матч «Спартак» – «Акрон». Задержка выхода команды «Акрон» из раздевалки на 4 минуты.

6. Матч ЦСКА – «Динамо». Удаление футболиста ЦСКА Лусиану Гонду за серьeзное нарушение правил игры. Футболист приглашeн на заседание.

FONBET Кубок России

1. Матч «Балтика» – «Зенит».

1.1. Болельщики «Балтики» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения.

1.2. Болельщики «Зенита» демонстрировали несогласованный баннер оскорбительного содержания.

2. Матч «Ростов» – «Динамо Мх».

2.1. Удаление футболиста «Ростова» Андрея Ланговича за серьeзное нарушение правил игры. Футболист приглашeн на заседание.

2.2. Болельщики «Ростова» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения.

3. Матч «Крылья Советов» – «Оренбург».

3.1. Удаление футболиста «Оренбурга» Евгения Болотова за серьeзное нарушение. Футболист приглашен на заседание.

3.2. Неподобающее поведение «Оренбурга». Два удаления.

4. Матч ЦСКА – «Краснодар».

4.1. Задержка начала второго тайма по вине «Краснодара».

4.2. Рапорт комиссара матча и письмо ФК «Краснодар» о поведении болельщиков ЦСКА.

5. Матч «Арсенал» – «Локомотив».

5.1. Болельщики «Локомотива» скандировали нецензурную лексику и оскорбительные выражения.

5.2. Болельщики «Локомотива» использовали и бросили в сторону поля петарду.

6. Матч «Динамо» – «Спартак».

6.1. Неподобающее поведение команды «Динамо» (5 предупреждений и удаление представителя тренерского штаба).

6.2. Болельщики обеих команд скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения.

6.3. Неправомерные действия болельщиков «Спартака», которые нанесли ущерб «ВТБ Арене».