КДК рассмотрит дело о расизме в адрес Кордобы

11 марта, 13:48
9

РФС опубликовал повестку заседания КДК, которое пройдет 13 марта.

Оно будет посвящено инцидентам в матчах 20-го тура РПЛ и играм FONBET Кубка России, прошедшим на прошлой неделе.

Среди прочего КДК рассмотрит письмо «Краснодара» о поведении болельщиков ЦСКА.

20-й тур РПЛ

1. Матч «Пари НН» – «Сочи». Болельщики «Пари НН» бросали снежки в сторону ассистента главного судьи матча.

2. Матч «Оренбург» – «Зенит».

2.1. Систематические выходы за пределы технической зоны главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова.

2.2. В технической зоне находился тренер вратарей Малолетков, не внесенный в протокол матча.

3. Матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх». Задержка выхода команды «Динамо Мх» 3 минуты перед началом матча.

4. Матч «Рубин» – «Краснодар». Задержка начала матча на 5 минут по вине команды «Краснодар».

5. Матч «Спартак» – «Акрон». Задержка выхода команды «Акрон» из раздевалки на 4 минуты.

6. Матч ЦСКА – «Динамо». Удаление футболиста ЦСКА Лусиану Гонду за серьeзное нарушение правил игры. Футболист приглашeн на заседание.

FONBET Кубок России

1. Матч «Балтика» – «Зенит».

1.1. Болельщики «Балтики» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения.

1.2. Болельщики «Зенита» демонстрировали несогласованный баннер оскорбительного содержания.

2. Матч «Ростов»«Динамо Мх».

2.1. Удаление футболиста «Ростова» Андрея Ланговича за серьeзное нарушение правил игры. Футболист приглашeн на заседание.

2.2. Болельщики «Ростова» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения.

3. Матч «Крылья Советов» – «Оренбург».

3.1. Удаление футболиста «Оренбурга» Евгения Болотова за серьeзное нарушение. Футболист приглашен на заседание.

3.2. Неподобающее поведение «Оренбурга». Два удаления.

4. Матч ЦСКА – «Краснодар».

4.1. Задержка начала второго тайма по вине «Краснодара».

4.2. Рапорт комиссара матча и письмо ФК «Краснодар» о поведении болельщиков ЦСКА.

5. Матч «Арсенал» – «Локомотив».

5.1. Болельщики «Локомотива» скандировали нецензурную лексику и оскорбительные выражения.

5.2. Болельщики «Локомотива» использовали и бросили в сторону поля петарду.

6. Матч «Динамо» – «Спартак».

6.1. Неподобающее поведение команды «Динамо» (5 предупреждений и удаление представителя тренерского штаба).

6.2. Болельщики обеих команд скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения.

6.3. Неправомерные действия болельщиков «Спартака», которые нанесли ущерб «ВТБ Арене».

  • Ранее несколько игроков «Краснодара» заявили о расистских выкриках со стороны болельщиков ЦСКА в кубковом матче.
  • Главным судьей матча был Алексей Сухой.

Еще по теме:
Челестини высказался об уходе Дивеева в связи с результатами ЦСКА 10
В ЦСКА объяснили, зачем опубликовали разгромленную «Краснодаром» раздевалку 1
Генич осудил поступок ЦСКА 14
Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Краснодар ЦСКА Спартак Кордоба Джон
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Good_win_ФКСМ
1773227258
ну все.... бом.жи получили шанс : 2.2. присудить техническую победу мюллеру и Ко ....
Император Бомжей
1773227426
Эрни, но ты черный и ты урод))) ©️Джентльмены
Галина Бронемясова
1773229527
похоже на повестку единой россии на заседании. обо всём, и ни о чём - лишь бы изобразить перед народом бурную деятельность.
Spartak_forv@
1773232018
Там Алаев уже сказал,что ничего не слышал
Император 1
1773232470
Опять эта кордобаба ноет
Интерес
1773233491
Хватит жалобно мычать, бычок-стукач.
vvv123
1773238750
Своим бабам на подарки 8 марта члены КДК очков наберут!
Главные новости
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
1
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
2
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
3
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
11
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
9
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
Все новости
Все новости
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
9
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
«Крылья Советов» расстанутся с легионером, играющим за команду с 2022 года
11:54
Жирков отметил рост цен на продукты и табак для кальяна
11:42
27
