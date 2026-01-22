Винисиус готов остаться в «Реале» после увольнения Алонсо

Агент вингера «Реала» Винисиуса присутствовал на домашнем матче мадридцев в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов с «Монако» (6:1).
Это вызвало слухи о продвижении переговоров по продлению контракта с бразильцем, однако сейчас их возобновление и новые обсуждения не планируются.
Однако после увольнения с поста главного тренера «Реала» Хаби Алонсо Винисиус и его представители готовы вернуться к переговорам.
- Нынешний контракт бразильца с клубом рассчитан до середины 2027 года.
- В этом сезоне 25-летний Винисиус провел за «Реал» 30 матчей, забил 7 голов, сделал 11 ассистов.
Источник: The Athletic