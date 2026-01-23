Арбелоа попросил летнего новичка «Реала» уйти из клуба

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа не рассчитывает на игрока, подписанного прошлым летом.

Он открыто сказал Тренту Александер-Арнольду, что у него нет будущего в мадридском клубе.

Правый защитник не убедил игрой ни в обороне, ни в атаке. Кроме того, он чаще травмирован, чем здоров.