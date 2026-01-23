Арбелоа попросил летнего новичка «Реала» уйти из клуба

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа не рассчитывает на игрока, подписанного прошлым летом.
Он открыто сказал Тренту Александер-Арнольду, что у него нет будущего в мадридском клубе.
Правый защитник не убедил игрой ни в обороне, ни в атаке. Кроме того, он чаще травмирован, чем здоров.
- В июне Трент перешел в «Реал» из «Ливерпуля» на правах свободного агента.
- Он сделал 3 ассиста в 16 матчах.
- Контракт англичанина действует до 2031 года.
- Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.
Источник: El Nacional