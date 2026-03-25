«Реал» не возьмет сына Роналду в клубную академию: подробности

Криштиану Роналду-младшего не будет в академии «Реала».

Сын 41-летнего нападающего «Аль-Насра» действительно тренируется в академии мадридского клуба, но это временная мера.

Он вернется с отцом в Саудовскую Аравию, когда ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется.

В «Реале» изначально не рассматривали вариант с подписанием Роналду-младшего, а просто дали ему возможность поддерживать форму.