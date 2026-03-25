«Реал» не возьмет сына Роналду в клубную академию: подробности

Криштиану Роналду-младшего не будет в академии «Реала».
Сын 41-летнего нападающего «Аль-Насра» действительно тренируется в академии мадридского клуба, но это временная мера.
Он вернется с отцом в Саудовскую Аравию, когда ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется.
В «Реале» изначально не рассматривали вариант с подписанием Роналду-младшего, а просто дали ему возможность поддерживать форму.
- Роналду-старший выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
- Он забил 450 голов в 438 матчах и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
- Криштиану-младший ранее занимался в академиях «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса», после чего перешел в «Аль-Наср».
- Также он выступает за юношеские сборные Португалии. В мае прошлого года Роналду-младший получил первый вызов в сборную Португалии U15, дебютировал в матче с Японией на турнире Vlatko Markovic International Tournament и позднее сыграл на уровне U17.
Источник: Cope