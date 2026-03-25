Самые дорогие составы РПЛ после обновления Transfermarkt

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в российской Премьер-лиге.

В связи с этим была скорректирована оценка составов всех клубов РПЛ.

Самый дорогой состав по-прежнему у петербургского «Зенита» – более 185 миллионов евро.

Второе место занимает «Спартак», чей состав оценивается в почти 126 миллионов евро.

Замыкает топ-3 «Краснодар» с рыночной стоимостью состава 117,5 миллиона евро.

Помимо тройки лидеров, отметку в 100 миллионов евро преодолели составы «Динамо», ЦСКА и «Локомотива».

Последнее место в РПЛ по стоимости состава занимает «Динамо Мх» – суммарно все футболисты этой команды оценены в 18,18 миллиона евро.