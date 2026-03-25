Карпин ответил на жалобы игроков «Динамо» по поводу питания

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не удивлен, что внутри «Динамо» было недовольство его строгими правилами, касающимися питания футболистов.
– Вас удивляло, что было много замечаний в ваш адрес в контексте питания, например?
– Нет.
– То, что им запрещали сахар и так далее?
– Нет, не удивляет. У меня это с 2008 года. Эти разговоры про питание с 2008 года, начиная со «Спартака». Поэтому не удивляет.
- 17 ноября тренер покинул «Динамо» по собственному желанию.
- При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.
- Статистика Карпина: 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений в 22 матчах.
Источник: «Коммент.Шоу»