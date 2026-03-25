Селюк заявил о коррупции в клубе РПЛ: «Других объяснений у меня нет»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию о зарплате главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

38-летний белорус занимает седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых тренеров РПЛ с годовым окладом 68,4 миллиона рублей.

«Как Шпилевский может получать больше Галактионова?! Одни борются за медали, другие – за выживание.

У «Пари НН» это уже исторически сложилось. Но тут вопрос не к Шпилевскому, а к руководству, которое платит, кто приглашал его.

Ощущение, что тот, кто дал ему такую зарплату, находится с ним в доле. Других объяснений у меня нет.

Надо попробовать пригласить хоть плохенького бухгалтера. Но это проблема всего российского футбола. Слово бюджет нигде не упоминается. Все шарашат так, чтобы можно было как можно больше вытянуть из клуба.

А потом наступает история, как с «Химками». Почему Шпилевскому не 70 платят, а 68,4? Руководители сторговались и отбили почти 2 миллиона?» – сказал Селюк.