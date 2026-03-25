Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селюк заявил о коррупции в клубе РПЛ: «Других объяснений у меня нет»

Селюк заявил о коррупции в клубе РПЛ: «Других объяснений у меня нет»

25 марта, 20:34
5

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию о зарплате главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

38-летний белорус занимает седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых тренеров РПЛ с годовым окладом 68,4 миллиона рублей.

«Как Шпилевский может получать больше Галактионова?! Одни борются за медали, другие – за выживание.

У «Пари НН» это уже исторически сложилось. Но тут вопрос не к Шпилевскому, а к руководству, которое платит, кто приглашал его.

Ощущение, что тот, кто дал ему такую зарплату, находится с ним в доле. Других объяснений у меня нет.

Надо попробовать пригласить хоть плохенького бухгалтера. Но это проблема всего российского футбола. Слово бюджет нигде не упоминается. Все шарашат так, чтобы можно было как можно больше вытянуть из клуба.

А потом наступает история, как с «Химками». Почему Шпилевскому не 70 платят, а 68,4? Руководители сторговались и отбили почти 2 миллиона?» – сказал Селюк.

  • «Пари НН» набрал 20 очков в 22 турах чемпионата России.
  • Нижегородцы занимают 14-е место в таблице лиги (зона стыков).
  • Шпилевский возглавил команду прошлым летом, заключив контракт на три года.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Пари НН Шпилевский Алексей Селюк Дмитрий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1774461362
...и он прав! И не только, некоторые тренеры откатывают от зарплат, но и многие топовые игроки, схема старая, рабочая и неубиваемая...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 